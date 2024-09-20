«Я дома. Я в шоке»: Владислав Бакальчук отпущен на свободу. Он обвинил Сулеймана Керимова в попытке захвата Wildberries

Сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука отпустили на свободу. В своем телеграм-канале вечером 20 сентября он написал, что с ним «всё в порядке».

«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!», говорится в сообщении. О своем процессуальном статусе по делу о нападении на офис компании в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы он ничего не сообщил.

Вместо этого он обратился к своей супруге:

«Татьяна, <...> у компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые «партнеры» братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова».

Бакальчук также заявил, что 18 сентября он и «его команда» стали жертвами «циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц» в офисе «его компании Wildberries», которую он «вместе с сильнейшей командой специалистов развивал 20 лет и вывел на топ уровень».

Он вновь, как и ранее, обозначил, что приехали в офис «с мирными намерениями» для урегулирования вопросов о выплатах сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого «слияния» и для ознакомления с документами, заранее уведомив органы правопорядка» и «действуя исключительно в рамках законодательства», которое позволяет ему как соучредителю находиться в офисе компании.



«Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас. Происходило это всё при сотрудниках правоохранительных органов. Это было подлое и неожиданное нападение», сказал Бакальчук.



«Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации?», продолжает основатель Wildberries. «Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и подарила им 35% долей в нашей компании, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей?»

«Я уверен правоохранительные органы с этим разберутся», заключает Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК);



в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК);

в покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК);

в самоуправстве (ст. 330 УК).