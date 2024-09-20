«Ведет себя неадекватно»: пьяного мужчину заметили на станции «Проспект Большевиков»

Неадекватного мужчину заметили на станции «Проспект Большевиков» днем 20 сентября — в районе 16 часов. О буйном посетителе, зашедшем в метро без обуви, «Фонтанке» рассказал читатель.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Был замечен мужчина без обуви, находящийся в неадекватном состоянии. <...> кричал, вел себя агрессивно, разбрасывал свои документы и мешал проходу других граждан», — сообщил читатель.

Инцидент «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе метрополитена. « <...> гражданин вошел на станцию с явными признаками опьянения, в зону транспортной безопасности не допущен, ведет себя неадекватно, катается по полу, направлены сотрудники полиции, вызвана скорая помощь», — уточнили в Петербургском метрополитене.

