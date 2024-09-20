ЦАХАЛ подтвердил гибель командира «Хезболлы» в результате авиаудара по пригороду Бейрута

Гибель главы командования спецопераций группировки «Хезболлы» Ибрагима Акиля в результате авиаудара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута подтвердила Армия обороны Израиля, официальное заявление было опубликовано
Вместе с ним был устранен высший руководящий состав отряда «Радуан», элитного подразделения спецназа «Хезболлы». Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что для Израиля больше не существует ограничений в конфликте с «Хезболлой» и что любой член этой группировки является законной целью для ЦАХАЛа, пишет «Коммерсантъ».
Армия обороны Израиля ударила по Ливану 20 сентября. Целью атаки был южный район Бейрута Дахия, где находятся офисы военизированной партии «Хезболла».
По обновленным данным министерства здравоохранения Ливана, которые приводит местный телеканал Al Hadath, по меньшей мере