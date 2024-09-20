Гейзер на футбольном поле. Посмотрите, как кипяток разливается во дворе домов на проспекте Стачек

Петербуржцы заметили бьющий из-под земли гейзер во дворе домов на проспекте Стачек в пятницу, 20 сентября. Кадрами разливающегося кипятка поделились в Telegram-канале «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер».



«Прорыв трубы кипятка в районе дома 29 по проспекту Стачек возле футбольного поля», — написал очевидец.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали «Фонтанке», что причина потопа в ненадежном трубопроводе по адресу рядом с футбольным полем. Сейчас на месте работают аварийно-ремонтные службы, и гейзер оградили для безопасности местных жителей. В организации пообещали, что работы закончатся к утру 21 сентября. Несмотря на то, что разлив кипятка масштабный по своему размеру, отключать горячую воду у местных не будут.



«ГВС близлежащих зданий обеспечивается по одному трубопроводу», — ответили в «Теплосети».



Также в теплоэнергетическом предприятии Петербурга напомнили, что при видимых признаках повреждения коммуникаций необходимо соблюдать правила безопасности. Так, не следует приближаться к месту вытекания воды, выходить за ограждения и подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.