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    На Заячьем острове состоится «Битва на Неве». Вход свободный

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    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    В субботу, 21 сентября, в сердце Петербурга, у стен Петропавловской крепости, состоится фестиваль реконструкторов «Битва на Неве», посвященный празднованию 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Заячий остров наполнится звоном оружия, ржанием лошадей и звуками флейты, колесной лиры и барабанов. Вход свободный, 0+.

    Интерактивные площадки с различными мастер-классами откроются в полдень. Центральное шоу программы — конный турнир — пройдет дважды. Первый блок стартует в 12:30, второй — в 16:00. За создание средневековой атмосферы будут отвечать четыре музыкальных коллектива: ансамбль старинной музыки «Alcántar» выступит в 14:00, выборгские музыканты «DarkRiver» развлекут публику дважды — в 12:00 и в 14:40, самобытный ансамбль русских народных инструментов «Самовар» выйдет на сцену в 15:20, а хедлайнеры фестиваля, известные фолкеры из Петербурга «Отава Ё», сыграют свой сет в 18:10.

    Завершение фестиваля планируется в 20:00.

    Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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