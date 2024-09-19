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Афиша Plus «День Дома в Петербурге» пройдет в десятый раз

«День Дома в Петербурге» пройдет в десятый раз

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Изначально это был проект, объединяющий библиотеки: им есть что порассказать о зданиях, в которых работают. Но теперь присоединяются и музеи. Уже больше 120 учреждений примкнуло, а лекций, экскурсий, выставок, квестов, мастер-классов больше 250 набралось. В библиотеках встречи бесплатные, а в музеях — по спеццене. Мероприятия — от 6+ до 16+

Сейчас библиотеки вовсе не ограничиваются рассказами о «своих» зданиях. К примеру, в Маяковке узнаем, с какими проблемами столкнулись специалисты в ходе 13-летней реставрации ораниенбаумского павильона «Катальная горка». А в «Охте-8» расскажут, какие типы доходных домов существовали еще до того, как в Петербурге случился строительный бум (были, к примеру, небольшие деревянные «доходники»). А в Библиотеке им. А.И. Герцена напомнят, как в течение трех веков защищали дома от наводнений — и какие проекты защиты не воплотились в жизнь.

«Милая Надя,…Здорова ли ты? Как добралась до Тайц? В Николаеве буду ждать письма твоего. Детей поцелуй. Прощай, милуша моя, Надюша, целую тебя крепко». Это композитор Римский-Корсаков писал жене. А для музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова (единственный в Петербурге композиторский музей) «День Дома» — это еще и про семью, которая в этом доме жила, а потомки каждый год в этих стенах собираются.

Необязательно ехать на «День Дома» далеко от собственного дома: в вашей районной библиотеке тоже вполне может быть что-то из фестивальной программы. К примеру, в пушкинской библиотеке «Ласточка» вспомнят о династии архитекторов Нееловых: без их творений уже и не представишь Царского Села. А в поселке Ленсоветовском, который относится к муниципальному образованию Шушары, расскажут про Шушары — и не только современный поселок, но и старую финскую деревню.

Все события «Дня Дома» с 21 по 29 сентября — на странице фестиваля во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

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