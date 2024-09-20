Российские космонавты побили рекорд по длительности полёта на МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поставили новый рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС).



В пятницу, 20 сентября, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что в 16:06:51 по московскому времени российские космонавты превзойдут рекорд Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио. Коллеги Кононенко и Чуба с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года провели в космическом полете по программе МКС 370 суток, 21 час, 22 минуты и 16 секунд.

На этот раз российские космонавты проведут на космической станции больше времени. Олег Кононенко и Николай Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24» и должны вернуться на Землю на «Союзе МС-25» 23 сентября 2024-го. В итоге их полет продлится около 374 суток, тем самым поставив новый рекорд на Международной космической станции.

При этом, как отмечают в «Роскосмосе», дольше всех в космическом полете пребывал Валерий Поляков. Космонавт находился на орбитальном комплексе «Мир» с января 1994 года по март 1995 года, всего проведя в космосе 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд. За ним идет Сергей Авдеев, полет которого длился 379 суток, 14 часов, 51 минуту и 10 секунд. Россиянин находился на «Мире» с августа 1998 года по август 1999 года.

Напомним, летом этого года космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов. К завершению годового полета на МКС, которое запланировано на 23 сентября, стаж Кононенко составит более трех лет — 1110 дней.