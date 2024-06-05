1000 суток над Землей. Космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провел в космосе 1000 дней. Об этом 5 июня в своем телеграм-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».



«Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении корпорации.



Сейчас Кононенко находится в своем пятом полете, в который он отправился 15 сентября 2023 года.



В феврале Кононенко сдвинул на второе место соотечественника Геннадия Падалку, который находился в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд в течение пяти полетов.

