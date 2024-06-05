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    1000 суток над Землей. Космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по пребыванию на орбите

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    Космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провел в космосе 1000 дней. Об этом 5 июня в своем телеграм-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

    «Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении корпорации.

    Сейчас Кононенко находится в своем пятом полете, в который он отправился 15 сентября 2023 года.

    В феврале Кононенко сдвинул на второе место соотечественника Геннадия Падалку, который находился в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд в течение пяти полетов.

    Завершение годового полета на МКС запланировано на 23 сентября, к этому времени стаж Кононенко составит более трех лет — 1110 дней.

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    МКСРоскосмосОлег КононенкоМировой рекорд
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    26592706605 Июн 2024 в 02:37
    Госкорпорация «Роскосмос» не может произвести 4 из 6 геостационарных спутников, которые обеспечивают работу каналов связи между Россией и «дружественными» странами, заявил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» корпорации Сергей Прохоров.

    «Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, заказаны только два: один со стороны "Газпром космические системы" (ГКС), второй — со стороны ГПКС (ФГУП "Космическая связь")», — сказал Прохоров. По его словам, остальные спутники «Роскосмос» не может начать изготавливать из-за отсутствия финансирования.

    Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил выделить на развитие спутникового интернета 116 млрд руб. до 2030 года. Финансирование спутниковых проектов было прописано в презентации нацпроекта «Экономика данных»...........
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