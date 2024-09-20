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    Попытка переехать дорогу на самокате в Петербурге закончилась тяжелыми травмами

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Серьезное ДТП с электросамокатчиком произошло днем 20 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадал мужчина.

    В 12:55 возле дома 74 по Будапештской улице автомобиль Haval сбил самокатчика, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 54-летний водитель внедорожника поворачивал на Малую Каштановую аллею, а 42-летний мужчина, не спешившись, переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

    В результате ДТП самокатчик получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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