Попытка переехать дорогу на самокате в Петербурге закончилась тяжелыми травмами

Серьезное ДТП с электросамокатчиком произошло днем 20 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадал мужчина.
В 12:55 возле дома 74 по Будапештской улице автомобиль Haval сбил самокатчика, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 54-летний водитель внедорожника поворачивал на Малую Каштановую аллею, а 42-летний мужчина, не спешившись, переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате.
В результате ДТП самокатчик получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали.