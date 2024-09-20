ФАС одобрила передачу активов Russ в ООО «РВБ» — объединенную компанию с Wildberries

«Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «РВБ».



Об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ стало известно в июне этого года. Уже в августе WB передал свои активы в новую структуру и ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз».



Однако решение об объединении двух бизнесов не устроило сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. В июле была опубликована беседа мужа Татьяны Бакальчук с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в которой бизнесмен обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес. Семейный скандал продолжился стрельбой в московском офисе WB в Романовом переулке, в котором погибло два человека. После чего были возбуждены уголовные дела и начались аресты.

