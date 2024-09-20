Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 770мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Снос домов под ВСМ
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес ФАС одобрила передачу активов Russ в ООО «РВБ» — объединенную компанию с Wildberries

ФАС одобрила передачу активов Russ в ООО «РВБ» — объединенную компанию с Wildberries

1 040
Написать комментарий

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку на передачу активов группы Russ в объединенную компанию Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Об этом в пятницу, 20 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «РВБ».

Об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ стало известно в июне этого года. Уже в августе WB передал свои активы в новую структуру и ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз».

Однако решение об объединении двух бизнесов не устроило сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. В июле была опубликована беседа мужа Татьяны Бакальчук с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в которой бизнесмен обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес. Семейный скандал продолжился стрельбой в московском офисе WB в Романовом переулке, в котором погибло два человека. После чего были возбуждены уголовные дела и начались аресты.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
РВБ ФАС Передача активов Wildberries
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35