Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ

Объединенная компания маркетплейса Wildberries и группы Russ, оператора наружной рекламы, приняла на себя обязательства перед клиентами и партнерами ООО «Вайлдберриз» — основого юрлица онлайн-ретейлера. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Wildberries.

«ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз», — говорится в релизе. В компании уточнили, что изменения вступили в силу в офертах 5 августа.

Партнеров и клиентов компании оповестили о смене юридического лица заранее, утверждает пресс-служба онлайн-ретейлера. При этом в ежедневной работе платформы ничего не изменилось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.