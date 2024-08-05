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    Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ

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    Объединенная компания маркетплейса Wildberries и группы Russ, оператора наружной рекламы, приняла на себя обязательства перед клиентами и партнерами ООО «Вайлдберриз» — основого юрлица онлайн-ретейлера. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Wildberries.

    «ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО «Вайлдберриз», — говорится в релизе. В компании уточнили, что изменения вступили в силу в офертах 5 августа.

    Партнеров и клиентов компании оповестили о смене юридического лица заранее, утверждает пресс-служба онлайн-ретейлера. При этом в ежедневной работе платформы ничего не изменилось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.

    В середине июня стало известно, что Wildberries и оператор наружной рекламы группы Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы. Одной из целью объединения стало предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия. Речь идет о России, странах СНГ и глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая.

    Спустя месяц глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес. Позже на сторону Бакальчука встали рэпер Тимати и продюсер Иосиф Пригожин.

    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в свою очередь подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку. Предметом иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений. Кроме того, она опровергла слова о якобы «рейдерском захвате» бизнеса со стороны Russ Outdoor. «Это не рейдерский захват. Это развод», — написала предпринимательница.

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