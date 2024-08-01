    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, с-з

    751мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.78eur92.85

    Кадыров, Тимати, теперь Пригожин. Продюсер поддержал Бакальчука и сказал, что он был «мозгом» «Вайлдберриз»

    1215
    3 комментария

    Продюсер Иосиф Пригожин высказался в поддержку Владислава Бакальчука по делу о разводе и реорганизации компании «Вайлдберриз». Он повторил рассказ про рейдерский захват.

    Восьмиминутное видео Пригожин опубликовал у себя в соцсетях 1 августа. «Цель этого видео призвать все стороны сесть за стол переговоров. Найти компромиссные решения и не дать возможность третьим лицам развалить семью и сохранить право основателя Wildberries принимать активное участие в работе компании», — пояснил продюсер.

    Он добавил, что хочет поддержать своего товарища, с которым знаком хоть и не близко, но много лет. «Я точно знаю, что мозгом этой компании был Влад. Он не собирался разводиться, расстраивать свои семейные отношения, если бы не вмешательство третьих лиц, которые сегодня занимаются рейдерским захватом их компании национального масштаба с триллионными оборотами», — добавил Пригожин.

    Первым в поддержку Бакальчука высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, он сказал примерно то же самое — про приятельские отношения, семейные ценности и рейдерский захват. Рэпер Тимати использовал ту же риторику.

    Основательница компании Татьяна Бакальчук отмечала, что ни о каком захвате речи не идет, это всего лишь развод. Ее иск зарегистрирован в суде.

    23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

    Об объединении Wildberries и Russ стало известно 18 июня. Их целью стало совместное создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Это Россия, СНГ, страны глобального Юга (Азии, Африки, Ближнего Востока, Индия и Китай).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close