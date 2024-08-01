Кадыров, Тимати, теперь Пригожин. Продюсер поддержал Бакальчука и сказал, что он был «мозгом» «Вайлдберриз»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в поддержку Владислава Бакальчука по делу о разводе и реорганизации компании «Вайлдберриз». Он повторил рассказ про рейдерский захват. Восьмиминутное видео Пригожин опубликовал у себя в соцсетях 1 августа. «Цель этого видео призвать все стороны сесть за стол переговоров. Найти компромиссные решения и не дать возможность третьим лицам развалить семью и сохранить право основателя Wildberries принимать активное участие в работе компании», — пояснил продюсер.

Он добавил, что хочет поддержать своего товарища, с которым знаком хоть и не близко, но много лет. «Я точно знаю, что мозгом этой компании был Влад. Он не собирался разводиться, расстраивать свои семейные отношения, если бы не вмешательство третьих лиц, которые сегодня занимаются рейдерским захватом их компании национального масштаба с триллионными оборотами», — добавил Пригожин.