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    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку

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    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку, иск зарегистрировал Савеловский районный суд Москвы. Сообщение об этом 30 июля опубликовала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что решение о принятии искового заявления в настоящий момент к производству не принято.

    Подачу искового заявления о расторжении брака и разделе имущества Татьяна Бакальчук подтвердила в своем телеграм-канале.

    Напомним, что 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

    Об объединении Wildberries и Russ стало известно 18 июня. Их целью стало совместное создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Это Россия, СНГ, страны глобального Юга (Азии, Африки, Ближнего Востока, Индия и Китай).

    Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват.

    Сама основательница Wildberries опровергла слова мужа о якобы «рейдерском захвате» бизнеса со стороны Russ Outdoor.

    «Это не рейдерский захват. Это развод», — написала предпринимательница.

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