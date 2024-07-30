Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку, иск зарегистрировал Савеловский районный суд Москвы. Сообщение об этом 30 июля опубликовала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Предметом иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — сказано в сообщении.
Уточняется, что решение о принятии искового заявления в настоящий момент к производству не принято.
Подачу искового заявления о расторжении брака и разделе имущества Татьяна Бакальчук подтвердила в своем телеграм-канале.
Напомним, что 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — описывает ситуацию в ролике предприниматель. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».
Об объединении Wildberries и Russ стало известно 18 июня. Их целью стало совместное создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Это Россия, СНГ, страны глобального Юга (Азии, Африки, Ближнего Востока, Индия и Китай).
Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват.
Сама основательница Wildberries опровергла слова мужа о якобы «рейдерском захвате» бизнеса со стороны Russ Outdoor.
«Это не рейдерский захват. Это развод», — написала предпринимательница.