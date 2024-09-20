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    Какой кофе полезнее для здоровья: горячий или холодный? Вот что говорит наука

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    Фото: Siarhei Khaletski / iStock
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    Ледяной латте, капучино со льдом, бамбл с апельсиновым или вишневым соком, а также эспрессо-тоник — всё больше людей предпочитают холодные кофейные напитки вместо горячих. Но что полезнее для здоровья — традиционный горячий кофе или охлажденный вариант? Рассказывают наши коллеги из Maxim.

    В горячем больше антиоксидантов

    Кардиолог из Техаса Маджид Басит утверждает, что в горячем (или теплом) кофе содержится больше антиоксидантов. Исследований на этот счет проводилось немного. Но это подтверждает, например, исследование 2018 года, опубликованное в журнале Scientific Reports.

    Существует мнение, что антиоксидантное воздействие кофе напрямую связано с его способностью снижать стресс. Этому, в свою очередь, способствует аромат зерен. Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показало, что у крыс уровень усталости и стресса снижался после одного глотка горячего кофе.

    «Поскольку горячий кофе пахнет сильнее, от него идет пар, антиоксидантный эффект усиливается», — отмечает Басит.

    Кофеина — столько же

    Содержание кофеина в заваренном кофе может меняться в зависимости от множества факторов. Например, от типа используемых зерен. Исследование 2020 года показало, что при методах горячего заваривания количество кофеина в напитке повышается, однако эта разница не столь велика, чтобы заострять на ней внимание.

    «Кофеин оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на организм, — напоминает Басит. — Он повышает активность мозга и общий уровень энергии, но также увеличивает кислотность в желудке, что приводит к расстройству желудка у некоторых людей».

    Кроме того, кофеин вызывает усиленное мочеиспускание, повышение давления и учащенное сердцебиение. При избыточном употреблении кофе снижается способность организма усваивать кальций, а это может привести к уменьшению плотности костной ткани.

    При этом ряд исследований показывает, что регулярное употребление кофе снижает вероятность сердечного приступа на 7%. Три исследования, представленные на 71-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов в 2022 году, также подтвердили пользу кофе для здоровья сердца.

    Фото: Siarhei Khaletski / iStock

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