Какой кофе полезнее для здоровья: горячий или холодный? Вот что говорит наука

Ледяной латте, капучино со льдом, бамбл с апельсиновым или вишневым соком, а также эспрессо-тоник — всё больше людей предпочитают холодные кофейные напитки вместо горячих. Но что полезнее для здоровья — традиционный горячий кофе или охлажденный вариант? Рассказывают наши коллеги из Maxim .

Кардиолог из Техаса Маджид Басит утверждает, что в горячем (или теплом) кофе содержится больше антиоксидантов. Исследований на этот счет проводилось немного. Но это подтверждает, например, исследование 2018 года, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Существует мнение, что антиоксидантное воздействие кофе напрямую связано с его способностью снижать стресс. Этому, в свою очередь, способствует аромат зерен. Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показало, что у крыс уровень усталости и стресса снижался после одного глотка горячего кофе.

«Поскольку горячий кофе пахнет сильнее, от него идет пар, антиоксидантный эффект усиливается», — отмечает Басит.

Кофеина — столько же

Содержание кофеина в заваренном кофе может меняться в зависимости от множества факторов. Например, от типа используемых зерен. Исследование 2020 года показало, что при методах горячего заваривания количество кофеина в напитке повышается, однако эта разница не столь велика, чтобы заострять на ней внимание.



«Кофеин оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на организм, — напоминает Басит. — Он повышает активность мозга и общий уровень энергии, но также увеличивает кислотность в желудке, что приводит к расстройству желудка у некоторых людей».

