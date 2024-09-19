Токсиколог Водовозов расскажет все о хлебе: почему нельзя есть хлеб, сколько все-таки можно — и какой полезнее

У кого-то сыр «дорблю», а у кого-то хлеб «дорблю». Если вот это «дорблю», то есть синюю плесень, с хлеба срезать — можно ли его есть? А если свежеиспеченный хлеб как бы вреден, то можно ли его сделать полезным, подсушив в тостере? Разбираемся вместе с врачом и научным журналистом Алексеем Водовозовым на лекции с названием «Хлебом едимым». 6+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Бездрожжевой хлеб делают не на дрожжах, а на закваске. Но в ней дрожжи есть. То есть, получается, совсем уж бездрожжевого хлеба не бывает. Впрочем, и в дрожжевом хлебе дрожжи все равно погибают: никто такой температуры в печи не выдержит.



А сухие хлебцы, которыми мы заменяем хлеб, мечтая похудеть, как раз помогут набрать лишние кило: в 100 г хлебцев до 300–400 калорий может быть.



Один хлеб стоит 50 рублей, другой полторы тысячи рублей — и это еще ничего: в Андалусии одна семья выпекает хлеб по цене (на наши деньги) 19 тыс. 500 рублей, а есть выпечка и за 150 тыс. рублей. «Да золото они в это тесто кладут, что ли!» — возмутитесь вы. Да, именно: золото кладут, и серебро. Правда, на вкусе это не сказывается, как признаются изготовители.



Словом, о хлебе едином можно говорить долго и интересно. Полезен ли безглютеновый, если у едока нет целиакии? Все ли добавки «Е» в выпечке опасны? Сколько хлеба можно съедать в сутки?

Послушаем 21 сентября Алексея Водовозова в пространстве The Place (ул. Маршала Говорова, 47). Начало в 13.00.

Александра Шеромова

