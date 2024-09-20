Разборки за право погулять с ребенком закончились смертью и статьей за убийство

Драма развернулась вечером в пятницу, 20 сентября, на улице Шаврова. Как стало известно «Фонтанке», 50-летний мужчина должен был забрать у экс-супруги на выходные общую дочь. Таким правом наделил его суд, и, казалось бы, ничто не могло помешать увидеться с ребенком. Сам приехать за дочкой он не смог и отправил за ней 27-летнего сына. Увидев такой расклад, отпускать девочку 39-летний отчим отказался. Вспыхнула перебранка, и в качестве аргумента парень прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика.

Однако тем самым конфликт себя не исчерпал. Когда отчим умылся и вернулся во двор, на место схватки уже прибыл отец ребенка и потребовал объяснений. Диалог не клеился, и вновь сделал ход старший сын: схватил молоток. Вместе с отцом они решили доказать отчиму, что правда на стороне силы. Молоток своей цели достиг и вписался непокорному в челюсть. Отчим упал, потянул за собой отца. Упали друг на друга, тот, что моложе, оказался сверху и через мгновение уже был на ногах. А тот, что постарше, больше уже не поднялся.