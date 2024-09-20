Разборки за право погулять с ребенком закончились смертью и статьей за убийство

Разборки двух мужчин за право погулять с ребенком в Приморском районе Петербурга привели к двойному фоллауту: родной отец скончался, приемному грозит отправиться за решетку за убийство.
Драма развернулась вечером в пятницу, 20 сентября, на улице Шаврова. Как стало известно «Фонтанке», 50-летний мужчина должен был забрать у экс-супруги на выходные общую дочь. Таким правом наделил его суд, и, казалось бы, ничто не могло помешать увидеться с ребенком. Сам приехать за дочкой он не смог и отправил за ней 27-летнего сына. Увидев такой расклад, отпускать девочку 39-летний отчим отказался. Вспыхнула перебранка, и в качестве аргумента парень прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика.
Однако тем самым конфликт себя не исчерпал. Когда отчим умылся и вернулся во двор, на место схватки уже прибыл отец ребенка и потребовал объяснений. Диалог не клеился, и вновь сделал ход старший сын: схватил молоток. Вместе с отцом они решили доказать отчиму, что правда на стороне силы. Молоток своей цели достиг и вписался непокорному в челюсть. Отчим упал, потянул за собой отца. Упали друг на друга, тот, что моложе, оказался сверху и через мгновение уже был на ногах. А тот, что постарше, больше уже не поднялся.
Прибывшие на место медики констатировали смерть. Вероятная причина — травма шеи.
Сейчас с обладателем молотка и баллончика работает полиция. Отчиму в больнице зашивают рану от молотка, и перспективы его так себе: грозит уголовное дело по статьям 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» или 109 «Причинение смерти по неосторожности».
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