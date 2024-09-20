На Лиговке снесут два дома для строительства путей ВСМ

Два дома в районе Лиговки будут снесены для строительства путей к депо Обухово-2. Такой ответ получил депутат Государственной думы Михаил Романов от вице-губернатора Кирилла Полякова. «Фонтанке» депутат сообщил, что интересовался у властей о судьбе жилого фонда по просьбе жителей, которые переживали, что стройка может затронуть и их дома, например, на улице Черняховского. Однако эти дома, судя по ответу, останутся в сохранности.



Как пишет Кирилл Поляков, в рамках проектирования стройки дополнительных путей на участке Санкт-Петербург (Главный) — Обухово II под специализированное пассажирское сообщение, которое является частью проекта ВСМ, разработана документация по планировке линейного объекта. Согласно распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта от мая 2024 года в границы строительства попадают два адреса: Транспортный переулок, дом 12, литера А и Днепропетровская улица, дом 4, литера А.



Как уточняет чиновник, реализация проекта скоростной магистрали предусматривает несколько этапов. Один из них — строительство дополнительных главных путей. Положительное заключение госэкспертизы на этот проект планируется получить в конце 2024 года. Также проект предполагает реконструкцию приемоотправочного пути на станциях в дополнительный главный путь. Предполагается реконструкция технологической площадки Обухово, строительство тяговой подстанции, транспортно-пересадочных узлов «Южный» и «4 км». Последний будут проектировать после запуска движения пригородных поездов по маршрутам Белоостров-Ораниенбаум и Токсово-Гатчина. Также планируется строительство самого терминала ВСМ и переустройство сетей электроснабжения. Запуск движения запланирован на второй квартал 2028 года.



О строительстве депо и остановочных пунктов губернатор Петербурга Александр Беглов говорил еще в июне в интервью РИА Новости: «Помимо конечного терминала, для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции Обухово-2 и транспортно-пересадочного узла «Обухово (Южный)» в рамках реконструкции железнодорожной станции Обухово. Облик вокзала и примерную схему организации движения показывали в августе на Градостроительном совете.



На карте, которую показывали проектировщики, не было дома 12, литера А по Транспортному переулку — вместо него было нарисовано продление улицы Днепропетровская. Как пишет Поляков, дом 12 А — жилой, однако, судя по всему, если жильцы там и есть, то их немного — сейчас там находятся в основном офисы, а также расположен квест «Заброшенный цирк». По сюжету квеста, в цирке произошло убийство, но власти замяли дело, но цирк так и не открыли. Раньше в подвале дома была расположена сауна «У Михалыча». В офисах компаний, которые работают в здании, ничего о его судьбе не слышали — арендаторов и собственников ни о чем не предупреждали. Дом уже планировали к сносу, когда в прошлый раз обсуждали строительство скоростной железной дороги — это было почти 15 лет назад. Сам дом построен в 1879 году. Любители истории на сайте Citywalls нашли во «Всеобщей адресной книге С.-Петербурга с Васильевским островом, Петербургской и Выборгской сторонами и Охтою» за 1867–1868 годы, что по адресу: Чубаров переулок (старое название Транспортного), дом 12, проживал в собственном доме в квартире № 1 Иван Яковлевич Борисов. Иван Яковлевич был единоверцем, в начале 70-х годов его дом стал местом проведения соборной молитвы петербургских рябиновцев — редкого старообрядческого толка, образовавшегося в Поволжье в третьей четверти XIX столетия.



Дом по адресу: Транспортный переулок, 12А Дом по адресу: Транспортный переулок, 12А 1 из 2 Дом по адресу: Транспортный переулок, 12А Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Дом на Днепропетровской улице, 4, литера А — жилой. Он построен в 1878 году, износ здания на сайте ГИС ЖКХ указан в 39 процентов. В доме 4 этажа и 19 квартир. В доме недавно ремонтировали крышу и подвал, а также должны были заняться фасадами. Несколько квартир сдаются — в агрегаторах можно найти мини-отель по этому адресу. Отзывы разные, один из жителей поразился мертвому таракану в ванной.



Дом на Днепропетровской улице, 4 Дом на Днепропетровской улице, 4 1 из 5 Дом на Днепропетровской улице, 4 Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Ранее в Петербурге уже обсуждали снос домов для строительства скоростной магистрали.



Жители Фарфоровского Поста написали обращение президенту с просьбой не выселять их из своих квартир. Ещё летом прошлого года администрация Фрунзенского района оповестила жителей четырёх домов около станции Фарфоровская о том, что их квартиры планирует изъять Росжелдор. Во время общественного обсуждения жители ссылались на итоги историко-культурной экспертизы Фарфоровского поста — группы построек, возведенных до революции для железнодорожных служащих. Однако чиновники не увидели необходимости сохранять здания.



На выкуп земельных участков под строительство скоростной линии в 2024–2028 годах федеральный бюджет собирался выделить капитальный грант на 28,5 млрд рублей.

