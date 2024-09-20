Куда пойти 20–22 сентября: осенний фестиваль фонтанов в Нижнем парке, маленький Китай в «Севкабель порту» и «Рокштадт»

В наступающие выходные ловим последние теплые дни на праздниках под открытым небом, отмечаем наступление второй половины сентября фестивалями осени и слушаем музыку в Кронштадте.

Актуальное Петергоф покажет пушкинский мир на большом празднике

предоставлено пресс-службой



Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





20 и 21 сентября, 6+

Осенний праздник фонтанов в Петергофе — прощание с летним сезоном — в этот раз пройдет в абсолютно новом формате. Если раньше центром притяжения публики становился Большой каскад, то в этом году шоу «выплёскивается» на территорию Нижнего парка. Аллеи превратятся в пушкинский сказочный мир, созданный с помощью видеопроекций, арт-инсталляций, театральных перформансов и световых эффектов. По всей территории будут расставлены светящиеся арт-объекты на тему «Сказки Пушкина». Артисты выступят с музыкальными и театральными перформансами. За четыре часа организаторы задействуют целых восемь площадок! Праздник, по традиции, завершится фейерверком у Большого каскада.



Окно в Китай — в «Севкабель порту»

Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





20 и 21 сентября, 0+

Портал в Китай открывается в «Севкабель порту». Все выходные на берегу Финского залива отмечают Чжунцюцзе́ — праздник середины осени — с традиционной едой, номерами китайских артистов и лекциями о загадочной Восточной Азии. Пространство на фестивале «Нихао, Шифу!» украсят традиционными фонариками, которые часто изготавливаются в форме птиц, рыб или сезонных фруктов.



Об интересах Репина расскажет проект в «Пенатах»

Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





До 14 ноября, 0+

К 180-летию со дня рождения Ильи Репина в любимых им Пенатах открылась выставка о насыщенной культурной жизни русского общества конца XIX — начала XX века, в центре которой был художник. Экспозиция разместится в специальных шатрах-павильонах. Каждый из них будет посвящён одному из направлений интересов Репина.



В Ботаническом саду — чайные церемонии

Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





20 и 21 сентября, 0+

Ботанический сад отмечает середину сентября фестивалем «НеобыЧайный сад», который, как следует из названия, будет посвящён чаю в разных его ипостасях. Посетители буквально переместятся «вокруг света с чайной чашкой»: узнают о традициях употребления напитка в разных странах, поучаствуют в викторинах, увидят растения, из которых готовят чай. В культурной программе — выступления ансамблей традиционных танцев Индии и Кореи и шоу огромных мыльных пузырей.



Фестиваль реконструкции — у стен Петропавловки

Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





21 сентября, 0+

В субботу Заячий остров наполнится звоном оружия, разговорами о подготовке к битве и топотом копыт: там пройдёт фестиваль реконструкторов «Битва на Неве». Центральное шоу программы — конный турнир — получится увидеть дважды. Первый блок стартует в 12:30, второй — в 16:00. Весь день в Петропавловской крепости будут работать интерактивные площадки с мастер-классами, выступят ансамбли народной музыки.



В музеях Инсталляция с Микеланджело — в Петрикирхе

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До 23 сентября, 6+

Эрмитажный «Скорчившийся мальчик» Микеланджело Буонарроти — единственная скульптура мастера в России. Копии знаменитой скульптуры, которая должна была украсить капеллу Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, в Петрикирхе выставил художник Дмитрий Сироткин. По-микеланджеловски плотная, «сильная» фигура в инсталляции Сироткина уменьшается в масштабе и повторяется раз за разом в чаше бывшего советского бассейна, наводя на мысли о «Терракотовой армии». Зрителям предлагают задуматься о «самости» в социуме и отдельном человеке в группе себе подобных.



Музеи запускают «День дома» С 21 по 27 сентября, 12+ Экскурсии по «непарадному» Петербургу с «загадками доходных домов», походами по местам, любимым Блоком, и ликбезом по правилу съема комнат в старину устраивают музеи на фестивале «День дома». Участниками стали большие и маленькие институции, которые готовы затронуть такие темы из жизни города, о которых в обычные дни почти не говорят. На следующей неделе к фестивалю подключатся петербургские библиотеки. Сотрудники расскажут о своем наследии и также подготовят авторские прогулки.

Музей политической истории позволит заглянуть «в шкафы» политиков

Фото: https://vk.com/polithistorymuseum Поделиться Поделиться





До 20 октября, 0+

На выставке «От Сталина до Брежнева» в Музее политической истории экспонатами стали личные вещи государственных деятелей, в том числе Жданова, Маленкова и Хрущёва. Будут, например, тельняшка, фуражка и бинокль, которые генсеку подарила команда турбоэлектрохода «Балтика» и которые он затем взял на XV сессию Ассамблеи ООН.



Театральное Новый взгляд на Данте — в БТК

Фото: предоставлено пресс—службой Поделиться Поделиться





До 22 сентября, 12+

В эти выходные в Большом театре кукол — фестиваль «Стены» по «Божественной комедии» Данте. Семь молодых режиссёров, учеников Руслана Кудашова, переосмыслят вторую часть «Божественной комедии» — путешествие главного героя в Чистилище. Каждый автор работал над текстом целиком, а не делил главы с другими, а потому результатом стали семь самостоятельных взглядов на произведение.



Небольшой драматический театр отметит день рождения

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До 20 сентября, 12+

В этом году Небольшой драматический театр Льва Эренбурга отмечает юбилей — 25 лет. В честь этой даты театр устроит мультижанровый фестиваль «Небольшие о большом» и покажет, что глубина затрагиваемых вопросов никак не зависит от кажущегося масштаба происходящего. В программе смотра — спектакли на сценах дружественных площадок, открытие фотовыставки, киновечер и гала-концерт в последний день фестиваля на Новой сцене Александринки.

Спектакль по классике абсурдизма — в «Легенде»

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20 сентября, 19:15, 16+

Сразу две знаменитые пьесы — «В открытом море» Славомира Мрожека и «Носорог» Эжена Ионеско — превратились в спектакль на сцене театра «Легенда». Постановка «Носорог и…» выделила общее в двух разных материалах и объединила их в яркую абсурдистскую историю.



Послушать музыку «Рокштадт» собирает музыкантов в Кронштадте

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21 сентября, 12+

В Кронштадте пройдет четвертый музыкальный фестиваль «Рокштадт» — масштабный open-air при участии групп «Ундервуд», «План Ломоносова» и многих других. «Сердце» проекта — большая сцена — разместится в центре кластера «Остров фортов», прямо на берегу Финского залива.



Василий Герелло поёт в Филармонии

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22 сентября, 19:00, 6+

Малый зал филармонии входит в новый сезон с выступлением Василия Герелло. Баритон исполнит на вокальном вечере старинные русские романсы и неаполитанские песни. Играет Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Владимира Попова.

На экранах «Граф Монте-Кристо» — уже в кино

Фото: Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





С 19 сентября, 12+

В российский прокат выходит картина французских режиссеров Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта «Граф Монте-Кристо», экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Несмотря на то, что классику экранизировать нелегко из-за традиционно завышенных ожиданий публики, картина была тепло встречена критиками. Её отобрали в шорт-лист «Оскара» как лучший иностранный фильм. Сюжет знаменитого романа Дюма остаётся прежним: в результате заговора завистников моряк Эдмон Дантес приговорен к пожизненному заключению в замке Иф. Сбежав, Дантес обнаруживает огромный клад и, скрывшись под именем графа Монте-Кристо, собирается отомстить своим врагам. Главную роль в картине исполнил Пьер Нинэ, известный по своей роли Ива Сен-Лорана в байопике Джалиля Леспера.



«Субстанция»: омоложение в боди-хорроре

Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





С 19 сентября, 18+

На экранах фильм, который уже назвали одним из самых стильных и необычных боди-хорроров года — «Субстанция». Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, и хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении, и оттуда её вытесняют молодые конкурентки. Элизабет решается принять «Субстанцию» — препарат, который полностью ее преобразит. Но у совершенства своя цена, и расплата не заставит себя ждать. В ленте снялись Деми Мур и Маргарет Куолли.

Черно-белая драма: «Чума» Давыдова

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





С 19 сентября, 16+



В кинотеатрах уже можно увидеть новый фильм звезды якутского кинематографа Дмитрия Давыдова «Чума». Черно-белая драма переносит зрителя в центр почти шекспировских страстей в деревенских декорациях: бедный, безропотный плотник Иван с сыном Тарасом и обеспеченный бандит Влад с нелюбимым сыном — таков главный четырёхугольник этой истории. Дети пойдут против родителей, оспорят авторитеты и найдут наставников в лице врагов семьи.

Хеллбой справится с «Проклятьем Горбуна»

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





С 19 сентября, 12+



В прокат выходит фантастический боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна» — новая история про супергероя, демона Хеллбоя. Он натыкается на деревушку в глуши, жители которой захвачены древной тьмой. Хеллбоя в этот раз сыграл Джек Кеси, известный по сериалу «Штамм».



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

