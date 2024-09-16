В прокате — драма на деревенском фоне от звезды якутского кинематографа

19 сентября на экраны выходит фильм Дмитрия Давыдова «Чума». По сюжету этой чёрно-белой драмы в якутском селе живут две неполные семьи, без матерей: бедный безропотный плотник Иван с сыном Тарасом и обеспеченный бандит Влад с нелюбимым сыном, имя которого поначалу не раскрывается. После того, как Влад избивает Ивана на глазах у сына, Тарас разочаровывается в отце и начинает сближаться с его обидчиком, видя в нем образец для подражания.

Режиссер Дмитрий Давыдов стал известен благодаря своей драме 2020 года «Пугало», победившей на «Кинотавре» и утвердившей особую якутскую школу кино. Помимо этого, Давыдов за семь лет снял еще восемь картин: и триллер «Нелегал», и черную комедию «Ыт», и мелодраму «Нет бога, кроме меня». На съемки черно-белой, стильно лаконичной «Чумы» у него ушло 15 дней . Фильм был показан на фестивале «Маяк» в октябре прошлого года. По словам самого режиссера, это «фильм про нашу жизнь. Без соплей. Про слабость и силу. И в чем вообще эта сила».

