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Афиша Plus БТК покажет семь версий Чистилища Данте

БТК покажет семь версий Чистилища Данте

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С 17 по 22 сентября в Большом театре кукол состоится фестиваль «Стены» по «Божественной комедии» Данте. «Стены» станут вторым опытом Центра развития режиссуры БТК в экспериментах по Данте. В прошлом году театр устроил фестиваль «Фундамент», на котором было представлено 18 эскизов по «Аду» Данте. Стенами же станет вторая часть «Божественной комедии» — путешествие главного героя в Чистилище.

Театр представит эскизы семи молодых режиссеров, учеников Руслана Кудашова, участвовавших и в работе прошлого года: «Подъем!» (18+) Алены Волковой, «Любви тройное естество» (12+) Анатолия Гущина, «Идущий» (18+) Алексея Егорова, «ЧП» (18+) Дарьи Левингер, «Болото» (16+) Олега Пинжова, «Перевод» (18+) Дмитрия Скрябина и «Так далеко, так близко» (16+) Марины Хомутовой. Если в работе над Адом каждый режиссер выбирал себе отдельный фрагмент книги (по кругу Ада на каждого), а театр выстраивал их в единый маршрут, — путешествие, которое зрители совершали вместе с Данте, — то с Чистилищем каждый из режиссеров работал целиком, без деления на главы. Таким образом, в этом году будет представлено семь взглядов на Чистилище, семь самодостаточных и самостоятельных версий на общий текст.

Руководители лаборатории меняют формат, меняют способ взаимодействия с текстом и в результате — меняют воздействие на зрителя. Длительное и постепенное погружение в Ад обладало мучительной медитативностью. Чистилище же должно привести зрителя к новым эмоциям, к ощущению, что свет все-таки будет. В следующем году Центр развития режиссуры планирует реализовать последнюю часть «Божественной комедии», Рай, и таким образом завершить масштабную театральную трилогию.

Арина Хек

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