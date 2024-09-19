Ножичков на всех оленей хватит: особенности национальной охоты в новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

Фото: Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Самый дорогостоящий французский фильм этого года — экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — поражает не только постановочным размахом, но и той дерзостью, с какой режиссерский тандем Александра де Ла Пательер и Матье Делапорта вносит самые неожиданные и не всегда понятные коррективы в сюжетную канву первоисточника.



На этот раз в графа Монте-Кристо перевоплотился актер Пьер Нинэ, известный ролью Ива Сен-Лорана в одноименном байопике, а также отмеченный наградами за историческую драму «Франц» Франсуа Озона, где он создал своего рода эталон утонченного нервного француза, а главное — ходил в выгодно облепивших тело подштанниках и демонстрировал капли воды, заманчиво блестящие в районе пупка. В «Графе Монте-Кристо» перед 35-летним Нинэ стоит задача изобразить и молоденького, неопытного Эдмона Дантеса, и уже возмужавшего, хлебнувшего лиха безжалостного мстителя, вообразившего себя рукой Провидения.

Неопытность актер изображает, делая огромные глаза и таким образом принимая в любой ситуации ошарашенный вид, который приходится особенно кстати, когда героя волокут в замок Иф по обвинению в бонапартизме. Состаренная ипостась Дантеса удается Нинэ несколько хуже. «Грусть и мрачный огонь ненависти», о которых пишет Дюма, еще худо-бедно получаются, а вот приобретенные во время 14-летнего заключения знания, опыт, мудрость и «блеск ума» выглядят не слишком убедительно, да и вообще, новый Монте-Кристо в актерском плане явно проигрывает таким своим предшественникам, как Жерар Депардье и Виктор Авилов. К счастью, Пьеру Нинэ приходит на помощь гример, который может нарисовать не только пересекающую чело графа «суровую морщинку», но и немного шрамов. Тем не менее совершенно непонятно, почему старые друзья и враги в упор не узнают вернувшегося из заточения Дантеса под этим легким демоническим макияжем, и только изменщица Мерседес (Анаис Демустье) при виде бывшего жениха учащенно дышит, оправдывая афоризм: «Бабу не проведешь — она сердцем видит».



Автор: Kinoman / YouTube

О том, как мало пиетета Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт испытывают к творчеству Александра Дюма, можно судить по их прошлогодней сценарной работе — дилогии Мартена Бурбулона «Три мушкетера» («Д'Артаньян» и «Миледи»). В случае с «Графом Монте-Кристо» перед экранизаторами стояла, пожалуй, более трудная задача, потому что этот роман представляет собой куда более сложный винегрет из персонажей и сюжетных линий, который было необходимо упаковать в один полнометражный фильм. Технология спрессовывания книги в кино путем избавления от подробностей понятна и давно отработана, хотя часто превращает киногероя в эффективного биоробота, лишенного духовной жизни, богатого внутреннего мира и избыточного интеллекта.



Скажем, у Дюма Дантес вырабатывает занимающий десятки страниц хитроумный план: как ему найти завещанный аббатом клад, не привлекая ничьего внимания, а потом потихоньку переправить его на материк. В фильме у героя нет столько времени планировать, равно как и потом метаться вокруг своего сокровища. Поэтому он моментально угоняет чью-то бесхозную шхуну, брошенную неподалеку от берега, на которой нет ни души, и в одиночку без всяких помех в виде доверчивых контрабандистов приплывает на остров Монте-Кристо.



В книге Дантес предпринимает разнообразные, достойные Индианы Джонса, ухищрения для того, чтобы сдвинуть с места заветный камень, открывающий вход сначала в одну пещеру, потом в другую, долго работает киркой, чуть не падает в обморок от волнения и до последней секунды сомневается, что сокровище поджидает его в целости и сохранности. На экране Дантес деловито и уверенно нажимает какую-то кнопку внутри статуи, самым удобным образом указывающей путь к кладу, а потом без ненужных рефлексий оказывается в огромном подземном музее, залитом разноцветным драгоценным дымом. Вид этого хранилища в принципе соответствует первоисточнику, потому что на экране воплощены сны героя, предвкушающего богатство, но до самого конца не верящего в него: «…самые безумные видения вихрем кружились в его мозгу; ему чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом, рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчужины падали капля за каплей, как просачиваются подземные воды».

Фото: кадр из трейлера Kinoman / YouTube Фото: кадр из трейлера Kinoman / YouTube Фото: кадр из трейлера Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Несмотря на цейтнот и необходимость нещадно сокращать исходный материал, авторы фильма то и дело добавляют отсебятину, дописывая эпизоды, которые кажутся им более зрелищными, чем в первоисточнике, или придумывая за Дюма новых персонажей. Например, хорошенькую сестру-бонапартистку (Адель Симфаль) прокурора Вильфора (Лоран Лафитт), которую Дантес спасает в самом начале фильма, демонстрируя навыки прекрасного ныряльщика. Некоторые действующие лица довольно радикально переосмысляются и меняют морально-этическую масть. Такой неприятный в романе персонаж, как виконт Андреа Кавальканти (Жюльен Де Сен Жан), внебрачный сын Вильфора, становится фактически приемным сыном графа Монте-Кристо, и их обоих любезно приглашают на охоту к барону Данглару (Патрик Милле): «Приезжайте вместе с вашим юным другом, оленей на всех хватит». Сцена на охоте, где юному Кавальканти приходится взять кинжал и зарезать лежащего на земле раненого оленя, становится одной из психологических кульминаций фильма и в этом смысле заменяет более жестокий романный эпизод, где граф с новыми друзьями посещает казнь на гильотине в качестве развлекательного зрелища.



Благодаря любви мнимого Кавальканти к колюще-режущим инструментам, в мстительной многоходовочке графа Монте-Кристо многое идет не так. А к финалу фильма изумление внимательных читателей Дюма возрастет в геометрической прогрессии, особенно когда они увидят, как бесшабашные сценаристы распорядились судьбой загадочной спутницы графа, Гайде (Анамария Вартоломеи), не то восточной невольницы, не то приемной дочери. Чтобы избежать спойлеров, можно попытаться описать происходящее в нынешней экранизации «Графа Монте-Кристо» через аналогию с другим популярным у кинематографистов произведением, «Войной и миром»: представьте, что Наташа Ростова и Элен Безухова превратились в один гибридный персонаж, который выходит замуж за капитана Тушина, но изменяет ему с Платоном Каратаевым, помогающим Пьеру Безухову убить Наполеона.



Впрочем, оправдать такой дикий фанфик, как новый «Граф Монте-Кристо», можно тем, что он создан не только из коммерческих, но в конечном счете и из своеобразных просветительских побуждений: чтобы юный зритель смог всего за каких-то три часа составить себе представление, пусть и несколько искаженное, об одном из самых знаменитых и объемистых образчиков приключенческой литературы.