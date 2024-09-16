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Афиша Plus В кино покажут новый фильм про Хеллбоя

В кино покажут новый фильм про Хеллбоя

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С 19 сентября в прокате фантастический боевик «Хеллбой: Проклятие Горбуна». В центре сюжета — придуманный автором комиксов Майком Миньолой супергерой, демон Хеллбой, сражающийся на стороне добра. Фильм рассказывает о том, как в 1950-х Хеллбой, заплутав в сельской глуши, обнаруживает общину ведьм. Ей руководит демон Скрюченный человек, который знает что-то важное о прошлом Хеллбоя.

Хеллбоя в этот раз сыграл Джек Кеси, известный по сериалу «Штамм». Режиссером картины стал Брайан Тейлор, работавший также над «Адреналином».

Это уже четвертая лента о герое из пекла: две первые картины, ставшие хитами, снял Гильермо дель Торо с Роном Перлманом в главной роли, а в 2019 году состоялся неудачный ребут с Дэвидом Харбором.

18+

Матвей Пирогов

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