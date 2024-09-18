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Афиша Plus Осенний праздник фонтанов в Петергофе разросся до фестиваля в Нижнем парке

Осенний праздник фонтанов в Петергофе разросся до фестиваля в Нижнем парке

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1 комментарий

Традиционный осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет в этом году в новом формате — фестиваля. Два вечера, 20 и 21 сентября, с 18:00 до 21:00, мероприятия будут проходить на нескольких площадках Нижнего парка, а затем в 21:15 начнется финальное шоу и фейерверк на Большом каскаде.

Фестиваль посвятят Году семьи и юбилею Александра Пушкина. Видеопроекции, арт-инсталляции, театральные перформансы и световые эффекты перенесут зрителей в миры сказок поэта.

Публику ждет театрализованный перформанс «Что тебе надобно?» возле Китового фонтана, аудиовизуальная инсталляция «Хрусталь» на Львином каскаде, представления уличных театров «Хор Дурацкого» и «Вокруг» у фонтана «Ева», видеоарт-инсталляция «Гвидон» у фонтана «Адам», интерактивная ленд-арт-инсталляция «Живая голова» на каскаде «Шахматная гора», перформативная инсталляция «Саша спит» у Римских фонтанов и музыкальный перформанс «Три девицы» в Большой оранжерее — оттуда же можно будет отправить специально разработанную для фестиваля открытку.

«Большое количество людей знают Большой каскад, знают открыточный вид, и им кажется, что это весь Петергоф. Многие не подозревают, что в Нижнем парке есть еще десятки фонтанов, которые изобретательно сделаны и являются произведениями искусства. И в этом году задача посредством фестивальной атмосферы, артистов и художественных инсталляций раскрыть эти возможности Нижнего парка», — прокомментировал расширение программы художественный руководитель проекта Глеб Фильштинский.

Попасть на фестиваль можно будет через любой из входов в Нижний парк. Дети до 7 лет проходят бесплатно и без билета, в сопровождении взрослых с билетами (правда, возрастные рекомендации фестиваля для зрителей — 6+).

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Праздник фонтанов Петергоф
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Комментарии
1
276689045
1 час
Все хорошо, но народу будет уж очень много опять.. а потом из Петергофа пробки на выезд... и цена далеко не гуманная в 2000р.
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