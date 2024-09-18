Осенний праздник фонтанов в Петергофе разросся до фестиваля в Нижнем парке

Традиционный осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет в этом году в новом формате — фестиваля. Два вечера, 20 и 21 сентября, с 18:00 до 21:00, мероприятия будут проходить на нескольких площадках Нижнего парка, а затем в 21:15 начнется финальное шоу и фейерверк на Большом каскаде.



Источник: предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф»







Фестиваль посвятят Году семьи и юбилею Александра Пушкина. Видеопроекции, арт-инсталляции, театральные перформансы и световые эффекты перенесут зрителей в миры сказок поэта.



Публику ждет театрализованный перформанс «Что тебе надобно?» возле Китового фонтана, аудиовизуальная инсталляция «Хрусталь» на Львином каскаде, представления уличных театров «Хор Дурацкого» и «Вокруг» у фонтана «Ева», видеоарт-инсталляция «Гвидон» у фонтана «Адам», интерактивная ленд-арт-инсталляция «Живая голова» на каскаде «Шахматная гора», перформативная инсталляция «Саша спит» у Римских фонтанов и музыкальный перформанс «Три девицы» в Большой оранжерее — оттуда же можно будет отправить специально разработанную для фестиваля открытку.



«Большое количество людей знают Большой каскад, знают открыточный вид, и им кажется, что это весь Петергоф. Многие не подозревают, что в Нижнем парке есть еще десятки фонтанов, которые изобретательно сделаны и являются произведениями искусства. И в этом году задача посредством фестивальной атмосферы, артистов и художественных инсталляций раскрыть эти возможности Нижнего парка», — прокомментировал расширение программы художественный руководитель проекта Глеб Фильштинский.

