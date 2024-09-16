Награжденный в Каннах фантастический триллер с Деми Мур и Маргарет Куолли выходит в прокат

19 сентября на экраны выходит фильм француженки Корали Фаржа «Субстанция». В центре сюжета — звезда телешоу по аэробике Элизабет Спаркл. В свой 50-й день рождения она уволена своим боссом Харви, потому что недостаточно молода и красива. Элизабет в отчаянии, но внезапно она получает предложение от таинственного бизнесмена, который хочет продвинуть своё изобретение: таинственную сыворотку, которая при инъекции превращает Элизабет в 20-летнюю идеальную красотку Сью. Казалось бы, это должно решить её проблемы — но они только начинаются.
Элизабет в фильме сыграла актриса и модель Деми Мур («Непристойное предложение», «Если бы стены могли говорить»). Роль Сью получила Маргарет Куолли («Уборщица», «Однажды в Голливуде»). Босса Элизабет должен был сыграть Рэй Лиотта («Славные парни»), но из-за его кончины роль досталась Деннису Куэйду («Особые отношения», «Вдали от рая»).
Фильм был впервые показан в основной программе Каннского кинофестиваля в мае 2024 года. «Субстанция» получила награду за лучший сценарий. Критики также оценили картину, назвав её «эпическим, дерзким и весёлым боди-хоррором», соединением «Доктора Джекила и мистера Хайда» и «Шоугёрлз», а роль Деми Мур — возможно, лучшей в её карьере. На сайте-агрегаторе рецензий RottenTomatoes картина получила оценку в 92 %.
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Матвей Пирогов