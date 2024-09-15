НДТ проведет фестиваль в честь своего юбилея

В этом году Небольшой драматический театр Льва Эренбурга отмечает юбилей — 25 лет. В честь этой даты театр устроить мультижанровый фестиваль «Небольшие о большом», который пройдет с 16 по 20 сентября.
Название фестиваля «Небольшие о большом» нарочито подчеркивает контраст между масштабом участников и глубиной затрагиваемых ими тем. Речь идет об артистах, работающих в камерном формате. Они не собирают стадионы и не мелькают на телеэкранах, но их творчество наполнено серьезным содержанием. «Небольшие» обращаются к «большому» — вечным ценностям, острым социальным проблемам и великой литературе. Именно в этой многогранности и заключается ключевая идея проекта: показать, что глубина и сила искусства не зависят от масштаба, и это как нельзя лучше отражает суть НеБольшого драматического театра, который в свое время эстетически противопоставил себя БДТ.
В программе фестиваля представлены различные жанры. Основатель театра Лев Эренбург проведет собственный мастер-класс, на «Фонтанке-69» устроят поэтический и музыкальный вечер, артисты сыграют свой самый старый и самый известный спектакль «В Мадрид, в Мадрид» (18+), в галерее Творческого союза художников откроется фотовыставка, посвященная становлению театра, а в кинотеатре «Аврора» будут показаны документальный фильм о театре и художественная работа актрисы НДТ Татьяны Колгановой, а Илья Тиунов проведет актерскую экскурсию по местам Достоевского. Закончится небольшой фестиваль большим гала-концертом на Новой сцене Александринского театра, где выступят не только артисты НеБДТ, но и артисты других дружественных театров.
Арина Хек