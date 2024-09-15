НДТ проведет фестиваль в честь своего юбилея

В этом году Небольшой драматический театр Льва Эренбурга отмечает юбилей — 25 лет. В честь этой даты театр устроить мультижанровый фестиваль «Небольшие о большом», который пройдет с 16 по 20 сентября.



Название фестиваля «Небольшие о большом» нарочито подчеркивает контраст между масштабом участников и глубиной затрагиваемых ими тем. Речь идет об артистах, работающих в камерном формате. Они не собирают стадионы и не мелькают на телеэкранах, но их творчество наполнено серьезным содержанием. «Небольшие» обращаются к «большому» — вечным ценностям, острым социальным проблемам и великой литературе. Именно в этой многогранности и заключается ключевая идея проекта: показать, что глубина и сила искусства не зависят от масштаба, и это как нельзя лучше отражает суть НеБольшого драматического театра, который в свое время эстетически противопоставил себя БДТ.

