РКК: мошенники обманывают родных военнопленных от имени Красного Креста

Российский Красный Крест предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации. Аферисты нацелились на родственников военнопленных и пропавших без вести, сообщили 20 сентября в телеграм-канале РКК.



Злоумышленники звонят и пишут сообщения жертвам от имени Красного Креста, утверждая, что военнопленный просил их связаться с его родными по поводу включения в список на обмен, рассказали в организации. Родственников просят перейти по ссылке и заполнить анкету или внести предоплату за услугу — якобы для осуществления обмена.