РКК: мошенники обманывают родных военнопленных от имени Красного Креста

Российский Красный Крест предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации. Аферисты нацелились на родственников военнопленных и пропавших без вести, сообщили
Злоумышленники звонят и пишут сообщения жертвам от имени Красного Креста, утверждая, что военнопленный просил их связаться с его родными по поводу включения в список на обмен, рассказали в организации. Родственников просят перейти по ссылке и заполнить анкету или внести предоплату за услугу — якобы для осуществления обмена.
В РКК подчеркивают, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, также как и заполнять какие-либо «формы на обмен пленными» или записывать видео для процесса поиска. Также работники организации не звонят со скрытых телефонных номеров.