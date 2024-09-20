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    РКК: мошенники обманывают родных военнопленных от имени Красного Креста

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    Российский Красный Крест предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации. Аферисты нацелились на родственников военнопленных и пропавших без вести, сообщили 20 сентября в телеграм-канале РКК.

    Злоумышленники звонят и пишут сообщения жертвам от имени Красного Креста, утверждая, что военнопленный просил их связаться с его родными по поводу включения в список на обмен, рассказали в организации. Родственников просят перейти по ссылке и заполнить анкету или внести предоплату за услугу — якобы для осуществления обмена.

    В РКК подчеркивают, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, также как и заполнять какие-либо «формы на обмен пленными» или записывать видео для процесса поиска. Также работники организации не звонят со скрытых телефонных номеров.

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