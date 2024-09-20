Сийярто: Венгрия решила проблему с транзитом российского газа через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что проблема с транзитом российского газа через Украину в Венгрию отпала. Прокачивать топливо страна сможет через «Турецкий поток», сообщил министр, слова которого 20 сентября приводит РИА Новости.



После заседания 15-й межправкомиссии по экономическим вопросам России и Венгрии Сийярто заявил, что для его страны теперь неважно, продлит ли Украина с 2025 года транзит российского газа через свою территорию. Поступать топливо будет через «Турецкий поток».



В начале 2024 года Украина заявила, что не намерена продлевать контракт с российской стороной о транзите газа в Европу, в том числе в Венгрию. До этого, в октябре 2023 года, в Киеве также говорили об отказе продлевать соглашение на транзит топлива в страны ЕС, чем обеспокоили руководство Австрии.

