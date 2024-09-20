Сийярто: Венгрия решила проблему с транзитом российского газа через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что проблема с транзитом российского газа через Украину в Венгрию отпала. Прокачивать топливо страна сможет через «Турецкий поток», сообщил министр, слова которого
После заседания 15-й межправкомиссии по экономическим вопросам России и Венгрии Сийярто заявил, что для его страны теперь неважно, продлит ли Украина с 2025 года транзит российского газа через свою территорию. Поступать топливо будет через «Турецкий поток».
В начале 2024 года Украина заявила, что не намерена продлевать контракт с российской стороной о транзите газа в Европу, в том числе в Венгрию. До этого, в октябре 2023 года, в Киеве также говорили об отказе продлевать соглашение на транзит топлива в страны ЕС, чем обеспокоили руководство Австрии.
В августе «Коммерсантъ» писал, что Венгрия по запасам газа стала лидером среди остальных стран Европы. В 2024 году Будапешт заполнил хранилища на 89%, когда средний показатель — меньше 30%. Сийярто также приехал в Петербург для переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где обсуждались поставки газа в Венгрию. По их итогам Сийярто заявил, что Будапешт доволен сотрудничеством с Москвой.
Также в июле Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», что стало серьезной проблемой для Будапешта. Тогда там заявили, что правительство «не сможет в широком смысле накормить страну». Позднее Киев объяснил, что готов к транзиту российской нефти, но только в том случае, если ее конечным покупателем будут европейские компании.