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Политика Киев готов к транзиту российской нефти. Но есть одно важное условие

Киев готов к транзиту российской нефти. Но есть одно важное условие

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1 комментарий

Украина согласна на транзит российской нефти через свою территорию при условии того, что нефть будут покупать европейские компании. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

На пресс-конференции Шмыгаль отметил, что Киев готов проводить транзит именно европейского продукта. По его словам, российская нефть, купленная странами Европы, уже не является товаром компаний России.

«[Венгерская] компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. <...> То есть это не российская компания. Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — указал украинский премьер-министр (цитата по ТАСС).

Так, Денис Шмыгаль заключил, что Украина не обсуждает и не собирается вести переговоры с Россией о продлении соглашений по транзиту нефти и газа. В то же время, по словам премьер-министра, Евросоюз может вести переговоры о поставках ископаемого топлива из третьей страны.

Напомним, в июле этого года Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию, фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. Приостановка Киевом поставок ЛУКОЙЛа в Венгрию стала существенной проблемой для Будапешта и повлияла примерно на треть импорта из России. «Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну», — сказал глава МИД. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, но новая схема доставки будет возможна только в случае, если ее одобрит Украина.

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Транзит Шмыгаль Украина Нефть Венгрия Нефтепровод Дружба
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Комментарии
1
ProstoZloy
10 сентября 2024, 16:28
Когда сейчас проводят аналогию аналогию с ВОВ, я пытаюсь представить, как Сталин договаривался бы с Гитлером о поставке нефти, например, в Испанию.
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