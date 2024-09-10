Киев готов к транзиту российской нефти. Но есть одно важное условие

Украина согласна на транзит российской нефти через свою территорию при условии того, что нефть будут покупать европейские компании. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.



На пресс-конференции Шмыгаль отметил, что Киев готов проводить транзит именно европейского продукта. По его словам, российская нефть, купленная странами Европы, уже не является товаром компаний России.



«[Венгерская] компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. <...> То есть это не российская компания. Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — указал украинский премьер-министр (цитата по ТАСС).



Так, Денис Шмыгаль заключил, что Украина не обсуждает и не собирается вести переговоры с Россией о продлении соглашений по транзиту нефти и газа. В то же время, по словам премьер-министра, Евросоюз может вести переговоры о поставках ископаемого топлива из третьей страны.



Напомним, в июле этого года Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию, фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. Приостановка Киевом поставок ЛУКОЙЛа в Венгрию стала существенной проблемой для Будапешта и повлияла примерно на треть импорта из России. «Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну», — сказал глава МИД. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, но новая схема доставки будет возможна только в случае, если ее одобрит Украина.

