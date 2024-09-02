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Общество «Мы просто не выживем»: глава МИД Венгрии — о будущем страны без нефти из России

«Мы просто не выживем»: глава МИД Венгрии — о будущем страны без нефти из России

1 926
7 комментариев

Приостановка Киевом поставок ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, о которой стало известно в середине июля текущего года, стала существенной проблемой для Будапешта и повлияла примерно на треть импорта из России. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 2 сентября в интервью РБК.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну», — сказал глава МИД и добавил, что у страны будет нечем обеспечить спрос на топливо ввиду отсутствия «достаточной альтернативной инфраструктуры».

В настоящий момент еще есть лишь один трубопровод, идущий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощности не хватит для обеспечения потребностей не только Венгрии, но и Словакии, которой нефть поставляется через Венгрию.

По словам Сийярто, у Словакии и отчасти Чешской Республики, «просто нет другого выбора».

Ранее для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода «Дружба», ввиду их зависимости от российского топлива было сделано исключение при принятии санкций Евросоюза.

Сийярто отметил, что власти Венгрии приближаются к «долгосрочному решению» проблемы с поставками нефти из России, но оно еще не достигнуто.

В частности, венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, но уже известно, что доставка нефти компанией MOL будет для Венгрии дороже, чем когда это делал ЛУКОЙЛ.

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Петер Сийярто Венгрия Нефтепровод Дружба Украина Киев ЛУКОЙЛ Поставки нефти
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Комментарии
7
280896530
2 сентября 2024, 15:48
Пусть приедет в глубинку России-матушки и посмотрит, как выживают люди, территориально находясь в Европе и без всякого там российского газа... да и без нефти тоже.
chip1
2 сентября 2024, 16:01
Кто мешает покупать нефть на рынке?
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