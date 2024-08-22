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    Венгерская нефтегазовая компания предложила схему транзита российской нефти через Украину

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    Венгрия нашла решение по вопросу поставки российской нефти в свою страну через территорию Украины. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, сообщил в четверг, 22 августа, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал М1.

    Отмечается, что доставка нефти компанией MOL будет для Венгрии дороже, чем когда это делал ЛУКОЙЛ. Цена вопроса еще неизвестна, но, по словам Гуйяша, «решение небесплатное, но оно хотя бы есть». Однако новая схема доставки будет возможна только в случае, если ее одобрит Украина.

    В июле этого года Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию, фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. ЛУКОЙЛ экспортировал в Венгрию по 4 миллиона тонн нефти ежегодно в рамках заключенного в 2019 году контракта. Венгрия — крупнейший покупатель нефти РФ в Европе, и MOL рассчитывает полностью избавиться от российской нефти на своих НПЗ лишь к 2026 году.

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