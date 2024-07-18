Bloomberg: Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию

Киев ужесточил санкции против нефтяной компании «Лукойл», фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. Об этом пишет Bloomberg 17 июля.
MOL Nyrt., венгерская энергетическая компания, и «Лукойл» работают над решением, о чём заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«На Украине сложилась новая правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" не осуществляет поставки в Венгрию», сообщил Сийярто и добавил, что Будапешт и Москва «работают над юридическим решением».
«Лукойл» экспортировал в Венгрию по 4 миллиона тонн нефти ежегодно в рамках заключенного в 2019 году контракта. Венгрия — крупнейший покупатель нефти РФ в Европе, и MOL рассчитывает полностью избавиться от российской нефти на своих НПЗ лишь к 2026 году. Обеспечивая за счет России две трети своих потребностей в нефти, Венгрия смогла добиться исключения из нефтяного эмбарго Евросоюза, введенного в конце 2022 года.
Встреча Сийярто с Лавровым последовала за визитом Виктора Орбана в Москву, когда венгерский лидер пытался обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути прекращения конфликта на Украине.