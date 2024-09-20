Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 770мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25
Снос домов под ВСМ
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В «Пассажиравтотрансе» прокомментировали падение блокадницы на Комендантском

В «Пассажиравтотрансе» прокомментировали падение блокадницы на Комендантском

1 836
7 комментариев

В Петербурге следственные органы ГСУ СК начали проверку по факту травмирования блокадницы при входе в автобус в Приморском районе. Как установила «Фонтанка» 20 сентября, инцидент произошел на 127 маршруте в районе дома 60 по Комендантскому проспекту. Данный маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».

«Автобус, следующий по маршруту 127, стоял на обязательной остановке для высадки пассажиров. При выходе из автобуса упала пожилая женщина. На место были вызваны все службы, женщина госпитализирована для обследования», — рассказали в пресс-службе ПАТ.

В результате падения 84-летняя женщина получила перелом бедренной кости со смещением отломков. Сейчас пациентка находится на лечении в больнице Святого Георгия. По словам самой пострадавшей, она упала на асфальт, потому что автобус тронулся с места, не закрыв двери.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Падение в автобусе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Sonata
49 минут
По тексту комментария я понимаю, что пожилая дама упала добровольно и с целью дискредитации "Пассажиравтотранса"?
265101847
22 минуты
Камеры в автобусе не работали, как всегда в таких случаях?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
ТОП 5
Новости компаний
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20