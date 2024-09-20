В «Пассажиравтотрансе» прокомментировали падение блокадницы на Комендантском

В Петербурге следственные органы ГСУ СК начали проверку по факту травмирования блокадницы при входе в автобус в Приморском районе. Как установила «Фонтанка» 20 сентября, инцидент произошел на 127 маршруте в районе дома 60 по Комендантскому проспекту. Данный маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».



«Автобус, следующий по маршруту 127, стоял на обязательной остановке для высадки пассажиров. При выходе из автобуса упала пожилая женщина. На место были вызваны все службы, женщина госпитализирована для обследования», — рассказали в пресс-службе ПАТ.



В результате падения 84-летняя женщина получила перелом бедренной кости со смещением отломков. Сейчас пациентка находится на лечении в больнице Святого Георгия. По словам самой пострадавшей, она упала на асфальт, потому что автобус тронулся с места, не закрыв двери.

