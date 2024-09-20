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Происшествия Блокадница выпала из дверей автобуса на севере Петербурга и получила перелом

Блокадница выпала из дверей автобуса на севере Петербурга и получила перелом

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1 комментарий

Жительница блокадного Ленинграда была доставлена ночью 20 сентября в больницу Святого Георгия. У 84-летней пенсионерки диагностировали перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Женщину поместили в травматологическое отделение.

Пострадавшая пояснила, что в четверг она зашла в автобус на остановке рядом с домом 60 по Комендантскому проспекту. Общественный транспорт якобы начал резкое движение, не закрыв двери, и пенсионерка выпала на дорогу. Из-за невыносимой боли пожилая женщина вызвала скорую помощь.

Ни один из опрошенных «Фонтанкой» перевозчиков, обслуживающих маршруты на Комендантском, об инциденте не слышал.

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Комментарии
1
pgrad
11 минут
Конечно, не слышали - выронили бабку и не заметили))
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