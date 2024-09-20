Розница пошла под нож. «Великолукский мясокомбинат» сворачивает фирменную торговлю в Петербурге

Источник: Замир Усманов/ТАСС







О том, что «Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет свою фирменную розницу в Петербурге, «Фонтанке» сообщили сотрудники нескольких торговых точек. Полки магазинов уже начали пустеть. К примеру, в торговой точке «Великолукского» на Каменноостровском проспекте рассказали, что 2 октября будет последним днем ее работы, до закрытия на прилавки будет завозиться и продаваться только колбаса, других товаров не будет. А к ноябрю закроются все точки «Великолукского» в городе.

По словам другого продавца, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе, о чем уведомила работников. Многие уже успели найти новое место работы, но пока не могут туда выйти. При этом руководство причины закрытия никак не комментируют, говорят в «Великолукском».



О скором закрытии всех магазинов сети также сообщили сотрудники магазина возле метро «Удельная». Сохранится ли фирменная розница в других регионах, петербургские продавцы не знают. Сведений о состоянии розничной сети на сайте «Великолукского мясокомбината» нет. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек. Для сравнения: в 2021 году их было около 70, а в 2011-м — около 140.



Владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный на момент публикации не ответил на вопросы «Фонтанки». Однако, по сообщениям псковских СМИ, недавно компания выставила на продажу 41 торговое помещение в Псковской области, а также точки в Смоленской, Тверской и Новгородской областях и республике Карелия. За магазины общей площадью 16,3 тыс. кв. м «Великолукский» якобы хочет получить 1 млрд рублей, отмечают издания.



«Великолукский агропромышленный холдинг» занимается разведением и селекцией племенных животных, выращиванием зерна, производством кормов, глубокой мясопереработкой и конечной реализацией готовой продукции. Собственники основного предприятия, ОАО «Великолукский мясокомбинат», не раскрываются, но основным владельцем СМИ называют предпринимателя Владимира Подвального (сама компания в 2015 году указывала, что ему принадлежат 100 % долей). По данным СПАРК, Владимир Подвальный также владеет 100 % в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ООО ВСГЦ, которое строит в Псковской области мясоперерабатывающий комбинат стоимостью 30 млрд рублей, ООО «Рассвет», которое развивало фирменную розницу. Также ему принадлежит парк аттракционов «Диво-Остров» на Крестовском острове в Петербурге.



Почему «Великолукский» закрывает магазины?

«Великолукский мясокомбинат» открыл свои первые фирменные магазины в Петербурге в 2001 году. Спустя 10 лет их число выросло до 140. Торговля велась через прилавок, а ассортимент не ограничивался лишь продукцией собственного завода. В 2014 году компания решила развивать формат магазинов самообслуживания, но сделать его массовым не сумела. В 2021 году компания начала закрывать точки.



Один из участников продовольственного рынка Петербурга, прежде поставлявший товары в магазины «Великолукского мясокомбината», подтвердил, что компания продолжает активно избавляться от розничных магазинов — на их месте, как правило, открываются булочные.



По мнению собеседника «Фонтанки», для небольших производителей собственная розница может стать основным каналом сбыта. Но для гигантов вроде «Великолукского» такой необходимости нет — продукция продается через федеральные и региональные сети. Тем более что другие бизнесы приносят хорошую прибыль. «А розница сейчас — только геморрой, начиная от аренды и заканчивая персоналом. Так что, если она прибыль не приносит, конечно, нужно сворачивать», — подчеркнул он.



По данным СПАРК, ООО «Рассвет», управляющее фирменной розницей «Великолукского», в 2023 году получило выручку в 12,3 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила всего в 1 млн рублей. Зато у производственной части агрохолдинга дела идут в гору. ОАО «Великолукский мясокомбинат» в 2023 году заработало выручку в 47,5 млрд рублей и чистую прибыль в размере 2,6 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом последний показатель вырос более чем в пять раз.



В 2024 году «Великолукский мясокомбинат» стал одной из трех компаний, которым был разрешен экспорт свинины в Китай. До этого холдинг также вышел на рынок Вьетнама.



Генеральный директор INFOLine Иван Федяков называет сворачивание собственной розницы «Великолукского мясокомбината» неизбежным следствием консолидации продуктового рынка. «Эта консолидация сейчас переходит в заключительную фазу. Мы видим, что региональные сети, которые хоть как-то себя позиционировали, начинают постепенно поглощаться крупными федеральными игроками», — пояснил он.



По словам эксперта, ТОП-10 крупнейших сетей, которые сегодня контролируют почти половину оборота продуктов питания в стране, вправе устанавливать любые законы на рынке. «Конкуренции они уже теперь не опасаются. А вот такие локальные, региональные сети, тем более работающие в каких-то узких сегментах, конечно, подвержены большому давлению», — подчеркнул он. Проблемы небольших игроков усугубляют дорогие кредиты и дефицит кадров, а также снижение покупательской способности.



По мнению Ивана Федякова, у сети «Великолукского» был шанс выжить благодаря наличию интеграции с производственным бизнесом, говорит он. Но, вероятно, собственники решили сконцентрироваться на более перспективных проектах.



«Торговый бизнес работает на минимальной марже, по разным оценкам, официально сети заявляют о том, что у них маржа 6−8 %, неофициально мы понимаем, что она в районе 10−15 %, но все равно даже 10−15 % по сравнению с процентными ставками в 20 и более процентов не делают этот бизнес привлекательным», — комментирует эксперт.



Если продать розничную сеть, а деньги переложить на депозит, то доход будет существенно перекрывать доход от торговой деятельности, отмечает Иван Федяков.