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Происшествия Что это было? В телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу показали целующихся мужчин

Что это было? В телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу показали целующихся мужчин

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Небольшой сетевой скандал разразился в медиа-сообществе после того, как 20 сентября в телеграм-канале Главного управления МЧС по Петербургу появился нетипичный контент.

Около полудня подписчиков удивили коротким видео с целующимися мужчинами. Спустя несколько минут, гифку удалили. Однако другие каналы уже успели сделать репост. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» глава пресс-службы петербургского МЧС назвал случившееся провокацией. Вскоре управление опубликовало официальный комментарий.

«Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.

Вместе с техническими неполадками из канала исчезли комментарии, в которых пользователи просили вернуть гифку на место.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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