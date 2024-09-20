Что это было? В телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу показали целующихся мужчин

Небольшой сетевой скандал разразился в медиа-сообществе после того, как 20 сентября в телеграм-канале Главного управления МЧС по Петербургу появился нетипичный контент.



Около полудня подписчиков удивили коротким видео с целующимися мужчинами. Спустя несколько минут, гифку удалили. Однако другие каналы уже успели сделать репост. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» глава пресс-службы петербургского МЧС назвал случившееся провокацией. Вскоре управление опубликовало официальный комментарий.



«Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.



Вместе с техническими неполадками из канала исчезли комментарии, в которых пользователи просили вернуть гифку на место.

