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Политика Шольц заявил, что не будет поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Шольц заявил, что не будет поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

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11 комментариев

Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров. Об этом 20 сентября сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что на него «многие оказывают давление», но он по-прежнему будет придерживаться этой позиции.

«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал Шольц при общении с гражданами в общине Нидергёрсдорф (цитата по ТАСС). Он также добавил, что «настало время изучить, какие здесь есть возможности» для мирного урегулирования конфликта на Украине.

О том, что настал момент для активизации диалога по мирному решению украинского кризиса и что в нем должна участвовать российская сторона, Шольц говорил и ранее. Но, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из средств массовой информации.

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Олаф Шольц Крылатые ракеты Taurus Конфликт на Украине
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Комментарии
11
VKuser279092
1 час
Ну и зря.
FedorGr
30 минут
Немцы всегда были кидалы...
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