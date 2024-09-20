Шольц заявил, что не будет поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров. Об этом 20 сентября сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он отметил, что на него «многие оказывают давление», но он по-прежнему будет придерживаться этой позиции.
«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал Шольц при общении с гражданами в общине Нидергёрсдорф (цитата по ТАСС). Он также добавил, что «настало время изучить, какие здесь есть возможности» для мирного урегулирования конфликта на Украине.
О том, что настал момент для активизации диалога по мирному решению украинского кризиса и что в нем должна участвовать российская сторона, Шольц говорил и ранее. Но, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из средств массовой информации.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.