Шольц заявил, что не будет поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 километров. Об этом 20 сентября сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что на него «многие оказывают давление», но он по-прежнему будет придерживаться этой позиции.

«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал Шольц при общении с гражданами в общине Нидергёрсдорф (цитата по ТАСС). Он также добавил, что «настало время изучить, какие здесь есть возможности» для мирного урегулирования конфликта на Украине.