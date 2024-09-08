Шольц заявил, что настал момент для активизации дискуссии о завершении военного конфликта на Украине. Причем с участием России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за ускорение диалога по мирному решению украинского кризиса и за участие в нем российской стороны. Это мнение он высказал в интервью ZDF.

«Сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем выйти из этой ситуации и быстрее прийти к миру», — сказал он о военном конфликте на Украине и добавил, что «важна еще одна мирная конференция».

«Она должна быть с участием России», — отметил Шольц. По его словам, в этом с ним согласен и президент Украины Владимир Зеленский.

Конкретной даты проведения второй мирной конференции и других подробностей он не привел. В конце августа издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что в бюджете Германии нет новых средств на оказание Украине военной помощи, помимо той, которую Берлин уже обещал. Киев сможет получить военную технику, передачу которой власти ФРГ одобрили ранее, однако новые запросы уже не получат одобрения из-за отсутствия финансирования.

Первый «саммит мира по Украине» прошел 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны и восьми организаций, Россию на него не пригласили. В Кремле заявили, что результативность конференции по Украине в Швейцарии «стремится к нулю».

