«Результативность стремится к нулю»: Песков прокомментировал швейцарскую конференцию по Украине

В Кремле считают, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю. Об этом 17 июня пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



« <...> если говорить в целом о результативности вот этой встречи, <...> она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное [мнение], но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить», — отметил Песков.



России не отправляли приглашение на саммит, который прошел 15 и 16 июня в Швейцарии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее уточнял, что следующая конференция должна положить конец конфликту. По его словам. Россию тоже пригласят. Говоря об этой встрече, 17 июня Песков уточнил, что «подход российской стороны вполне прозрачен, последователен, его хорошо знают, в том числе и господин Кулеба». Пресс-секретарь главы государства также сказал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД уже все изложил.



Также Дмитрий Песков прокомментировал позицию Кремля в отношении Венгрии, Сербии и Турции, которые подписали итоговую декларацию саммита. По словам Пескова, этот документ не испортит отношения между указанными странами и Россией.



«Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — отметил пресс-секретарь президента.



Также Россией подмечено и то, что некоторые участники саммита «подтверждали понимание каких-либо серьезных, субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны».



Итоговый документ «Саммита мира» поддержали 80 стран-участников из 91. В декларации говорится о необходимости диалога между странами и освобождении всех военнопленных. Среди тех, кто отказался подписать документ — Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Ватикан.

