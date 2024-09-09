Песков: Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ

Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из средств массовой информации, но заранее не отмахивается ни от каких вариантов урегулирования. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 9 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, Шольц в интервью ZDF высказался за ускорение диалога по мирному решению украинского кризиса и за участие в нем российской стороны. Нужна еще одна мирная конференция, причем с участием России, и в этом, по его словам, с ним согласен и президент Украины Владимир Зеленский.