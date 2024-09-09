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    Песков: Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ

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    3 комментария

    Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из средств массовой информации, но заранее не отмахивается ни от каких вариантов урегулирования. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 9 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Напомним, Шольц в интервью ZDF высказался за ускорение диалога по мирному решению украинского кризиса и за участие в нем российской стороны. Нужна еще одна мирная конференция, причем с участием России, и в этом, по его словам, с ним согласен и президент Украины Владимир Зеленский.

    Новость дополняется.

    Первый «саммит мира по Украине» прошел 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны и восьми организаций, Россию на него не пригласили. В Кремле заявили, что результативность конференции по Украине в Швейцарии «стремится к нулю».

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    Комментарии 3

    chip109 Сен 2024 в 12:43
    Как Шольц себе представляет эти переговоры, Зеленский на равных с Путиным, еще по плечу его похлопает, подбодрит... Это же крах!
    +0−0
    человек Чебурек09 Сен 2024 в 12:41
    Так сейчас все делается через СМИ..и СМИ тоже информацию черпает из СМИ..кто где врет никто не знает..и не узнает..а зачем??..тчк
    +0−0
    Сила в Правде!!09 Сен 2024 в 12:41
    зачастили из кремля про переговоры голосить предатели.
    +0−0
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