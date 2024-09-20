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Происшествия Автомобилисты просят обезопасить трассы у леса под Гатчиной из-за частых ДТП с лосями

Автомобилисты просят обезопасить трассы у леса под Гатчиной из-за частых ДТП с лосями

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14 комментариев

В Гатчинском районе Ленобласти ситуацию с выбегающими на дороги лосями усугубили заросшие и нечищеные обочины. Автомобилисты заявили, что устали бояться, в ответ на это «Ленавтодор» пообещал сделать все возможное в ближайшее время. Об этом сообщил 47news 20 сентября.

Водители рассказывают, что особенно часто животных встречают на дорогах Мины — Новинка и Озерещно — Чаща, с начала текущего года на трассах зафиксировано уже несколько ДТП с сохатыми.

«Надоело ехать и бояться, что сейчас из кустов выбежит лось. Кустарник и мелкие деревья на обочине и в придорожной полосе не вырубаются. Из-за этого увидеть зверя заранее и среагировать практически нет возможности, видимость очень плохая», — рассказал в беседе с 47news водитель Борис. Сам он дважды встречал лося на этих дорогах. В апреле ДТП удалось избежать, а вот в июне столкновение оказалось для сохатого смертельным. Сам мужчина не пострадал, ремонт машины ему обошелся в 300 тысяч рублей.

Как пояснили 47news в «Ленавтодоре», на указанных трассах этой осенью запланирована вырубка кустарника. Также есть вероятность, что на участках, проходящих в лесополосе, поставят знаки ограничения скорости и знаки «Дикие животные».

Напомним, сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода. Сезон продлится до середины октября. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с сохатыми. Одно из них произошло 10 сентября на дороге между деревней Новые Раглицы и поселком Кикерино в Волосовском районе. 77-летний водитель «Лады» сбил лося, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчину экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Животное не выжило.

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Комментарии
14
Фокусник Данилин
53 минуты
Мужчину экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Животное не выжило.
Отец Родной
50 минут
Это что, дискредитация? Хотите как в Финляндии?
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