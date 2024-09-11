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    Ещё одно жёсткое ДТП с лосем в Ленобласти. Машина превратилась в ком

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    Фото: Петербургская полиция
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    ДТП с лосями зачастили. В очередной такой аварии в Ленобласти человек сильно пострадал, а животное погибло.

    Как сообщает 11 сентября ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло вчера около 19 часов на дороге между деревней Новые Раглицы и поселком Кикерино в Волосовском районе. 77-летний водитель «Лады» сбил лося, съехал в кювет и врезался в на дерево. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

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    Сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с этими животными. 29 августа на автодороге «Кола» под Петербургом лося сбил «Порше», водитель серьёзно пострадал. 1 сентября на КАД Volkswagen Bora ударил лося так, что часть туши отлетела в попутный ВАЗ-2107. Погиб 51-летний пассажир «Фольксвагена», 49-летнего водителя госпитализировали. 4 сентября лось выскочил перед электричкой, поезда встали.

    Всего за восемь месяцев 2024 года в Петербурге произошло девять ДТП с дикими животными, и пять из них было с участием лосей.

    Фото: Петербургская полиция

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