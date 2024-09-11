Ещё одно жёсткое ДТП с лосем в Ленобласти. Машина превратилась в ком

ДТП с лосями зачастили. В очередной такой аварии в Ленобласти человек сильно пострадал, а животное погибло.

Как сообщает 11 сентября ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло вчера около 19 часов на дороге между деревней Новые Раглицы и поселком Кикерино в Волосовском районе. 77-летний водитель «Лады» сбил лося, съехал в кювет и врезался в на дерево. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.