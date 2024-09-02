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Происшествия Туша сбитого лося разлетелась по КАД, повредив две машины. Есть погибший и пострадавший

Туша сбитого лося разлетелась по КАД, повредив две машины. Есть погибший и пострадавший

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31 комментарий

Авария с участием лося на петербургской кольцевой автодороге в Красногвардейском районе стала смертельной не только для дикого животного. В полиции показали, что осталось от машины, принявшей сохатого на капот, но досталось не только ей.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, ехавший по внутреннему кольцу Volkswagen Bora сбил лося на 37-м км КАД накануне около десяти часов вечера. Часть туши отлетела в попутный «ВАЗ-2107».

По данным «Фонтанки», на месте погиб 51-летний житель Красного Села, который ехал на пассажирском месте Volkswagen. 49-летнего водителя увезли в Елизаветинскую больницу. Он в тяжёлом состоянии.

В комитете по животному миру Ленобласти предупреждали, что у лосей идёт период гона. В это время животные активнее перемещаются по территории, возрастает риск встретить их на дорогах.

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Комментарии
32
piterez
2 сентября 2024, 10:46
А чего тоннели под КАДом не сделать? В Польше каждые 5 км устроены виадуки, а в Италии подземные проходы каждые 500 м для диких животных...
281844248
2 сентября 2024, 10:37
А сетку можно натянуть вдоль КАД? Или это только на платных дорогах, построенных за счет нас?
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