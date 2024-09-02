Туша сбитого лося разлетелась по КАД, повредив две машины. Есть погибший и пострадавший

Авария с участием лося на петербургской кольцевой автодороге в Красногвардейском районе стала смертельной не только для дикого животного. В полиции показали, что осталось от машины, принявшей сохатого на капот, но досталось не только ей.



1 из 4 Источник: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, ехавший по внутреннему кольцу Volkswagen Bora сбил лося на 37-м км КАД накануне около десяти часов вечера. Часть туши отлетела в попутный «ВАЗ-2107».



По данным «Фонтанки», на месте погиб 51-летний житель Красного Села, который ехал на пассажирском месте Volkswagen. 49-летнего водителя увезли в Елизаветинскую больницу. Он в тяжёлом состоянии.



В комитете по животному миру Ленобласти предупреждали, что у лосей идёт период гона. В это время животные активнее перемещаются по территории, возрастает риск встретить их на дорогах.

