Водителей предупреждают о сохатой опасности на дорогах Ленобласти

У лосей начинается период гона. В это время сильно возрастает риск встретить их на дорогах, предупреждают 27 августа в комитете по животному миру Ленобласти.



В период спаривания лоси активнее обычного перемещаются по территории и нередко выбегают на проезжую часть. Сохатые буквально носятся, не замечая преград, будь то дороги, машины, иногда даже ограждения, отмечают в ведомстве. Из-за этого возрастает количество ДТП с лосями. Для животного они почти всегда оканчиваются смертью, для людей часто — серьезными травмами или даже летальным исходом.