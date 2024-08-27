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    Водителей предупреждают о сохатой опасности на дорогах Ленобласти

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    У лосей начинается период гона. В это время сильно возрастает риск встретить их на дорогах, предупреждают 27 августа в комитете по животному миру Ленобласти.

    В период спаривания лоси активнее обычного перемещаются по территории и нередко выбегают на проезжую часть. Сохатые буквально носятся, не замечая преград, будь то дороги, машины, иногда даже ограждения, отмечают в ведомстве. Из-за этого возрастает количество ДТП с лосями. Для животного они почти всегда оканчиваются смертью, для людей часто — серьезными травмами или даже летальным исходом.

    В комитете призывают водителей быть внимательнее, особенно в сумерках и ночью на дорогах, проходящих через лесные массивы. Именно в темное время суток и вблизи лесов происходит большая часть аварий с участием сохатых. Стоит следить и за обочинами и придорожными полосами, а также соблюдать скоростной режим: практически вся масса лося находится на уровне лобового стекла легкового автомобиля, а ноги у него очень тонкие, и при ударе туша летит прямо в людей.

    Также напомним, что дикие животные являются государственной собственностью. Сбив лося или другое животное, водитель наносит ущерб Российской Федерации, который полагается компенсировать — добровольно или по решению суда. Такса за лося, например, составляет 80 тысяч рублей. Обычно этот ущерб покрывает страховая компания. Подробнее о том, что делать, если сбил лося, читайте в нашем материале.

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