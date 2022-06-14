Лось, смерть и штраф несущий: сколько стоит сбить животное?

Сбитый лось — это не только ценный мех и мясо, но еще и многотысячный ущерб, вероятно, тотально разбитый автомобиль и даже, возможно, жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Сезон миграции сохатых в самом разгаре, и это очень опасно. «Фонтанка» рассказывает о цене неприятной встречи и о том, что делать, чтобы её избежать.



Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Два часа ночи. По трассе А-121 «Сортавала» летит Hyundai. У деревни Агалатово на дороге из тьмы материализуется лось. 39-летний водитель не успевает среагировать, а сохатый увернуться. Машина как будто встречается со стеной. Мужчину приходится буквально вырезать из салона спасателям. Это совершенно типичная история знакомства с крупнейшими обитателями местных лесов. Лосей сейчас встречают и в пределах города. Совсем недавно один из них гулял по Лахтинскому проспекту в Петербурге. И даже если вы не ездите по трассе, то риски есть.

Это обновленная версия нашего материала двухлетней давности.

Почему лоси лезут на дорогу?

С мая до начала июля у лосей весенняя миграция. Во время неё сохатые ведут себя очень активно, выходя даже на городские улицы, и совершают длительные переходы, пересекая автомобильные дороги.

Как избежать столкновения с лосем?

Наибольшую активность сохатые проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. В это время вместе с пассажирами рекомендуется внимательно осматривать местность вокруг в поисках диких животных. Следить следует не только за обочинами и придорожными полосами — в канавах им удобно пастись, как и в пересекающих пролесках. Выдать нежелательных оппонентов могут движение, темные силуэты или светящиеся в темноте глаза.



Стоит сбросить скорость в зоне действия знака, предупреждающего о возможной встрече с лосем. При движении через ареал обитания диких животных в хороших погодных условиях безопасной является скорость не выше 90 км в час: в таком случае есть немного времени на экстренную остановку. В уме следует держать, что тормозной путь должен уложиться в участок дороги, освещенный фарами.

Животное может пастись на разделительном газоне или внезапно выскочить из чьего-то сада. Если вы заметили лося, то рядом, скорее всего, бродят еще несколько, даже если их пока не видно. На трехполосной дороге лучше занять средний ряд. В случае двухполосной — постараться держаться как можно ближе к центру.



Что делать, если увидели лося на дороге?

Заметив лося, не стоит ожидать от него рациональной реакции. Громкий сигнал, мигающий свет и приближающаяся металлическая громадина наверняка испугают животное до потери памяти. И оно скорее всего ринется наперерез, чем в сторону. Сохатые часто кидаются и на стоящие, и на движущиеся автомобили любого размера.



Если животное внезапно выросло перед машиной, то рекомендуется мягко затормозить. Не пытаться его объехать или покинуть свою полосу, чтобы не устроить аварию со встречным транспортом из-за резкого перестроения.



Нельзя приближаться к лосю или привлекать его внимание к себе. Правильнее всего притормозить или полностью остановиться, дав животному перейти дорогу, а затем на низкой скорости продолжить движение.

Что делать, если сбил лося?

В случае ДТП с лосем нельзя увозить сбитое животное и покидать место аварии. Последнее карается лишением прав на 1,5 года или арестом на 15 суток.

По возможности рекомендуется не приближаться к раненому животному — может лягнуть, поранить. Если тело заблокировало проезжую часть, то лучше поставьте машину так, чтобы фары осветили его и включите «аварийку».



Надо вызвать сотрудников ГИБДД и оформить с ними ДТП.

Какой штраф за сбитого лося?

Сразу уточним — нет никаких «штрафов» за сбитого волка, лося или другое животное. Есть ущерб природе, который в большинстве случаев покрывает страховая компания. Но люди, которым внезапно на капот упали 200–400 кг мяса, костей, рогов и копыт, об этом думают в последнюю очередь и, как правило, пытаются по-быстрому сбежать. Или дать денег.

По федеральному Закону о животном мире все звери в пределах территории Российской Федерации являются государственной собственностью. И в случае, если россияне по неосторожности, каковой считается ДТП, навредили им, то они возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда. Рассчитывается он исходя из методики, утвержденной еще в 2011 году.



За одного сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей. За благородного оленя — 70 тысяч. За медведя — 60. Рысь и косуля стоят 40 тысяч. За кабана — 30 тысяч. Бобр и глухарь — 6000. Погибший под колесами заяц обойдется в тысячу рублей штрафа, как и гусь. Утка или голубь — 600 рублей. Ондатра и белка — 500, а волк, лиса или енотовидная собака, перепел — 200. Самые «дешевые» кроты, хомяки и суслики — 100 рублей. Из экзотических — дороже всех стоят снежный баран (100 тысяч) и гибрид зубра с бизоном — 120 тысяч.

Не надо ни в коем случае платить никакие «штрафы за сбитого лося» на месте — застрахованная гражданская ответственность водителя по ОСАГО в подавляющем большинстве случаев покрывает нанесенный животному миру ущерб.

Куда звонить, если по дороге бродит лось или животное выжило после ДТП?

Если вы увидели, что дикое животное попало в бедственное положение или угрожает безопасности людей, о нем нужно сообщить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Звонки там принимают круглосуточно. Также можно обратиться по телефону экстренных служб «112».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

