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    «Порше» сбил лося на «Коле». Смотрите, как выглядит кабриолет, принявший на капот животное

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    Фото: Петербургская полиция
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    Необычное и серьёзное ДТП произошло ночью 29 августа под Петербургом на автодороге «Кола». Необычное — из-за состава участников. На федеральной трассе столкнулись дорогой кабриолет и дикое животное.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о ДТП на 20-м километре «Колы» (Мурманское шоссе) поступила в полицию в первом часу ночи. Прибыв на место, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 51-летний водитель кабриолета «Порше Бокстер», ехавший из Петербурга, сбил лося, выскочившего на дорогу.

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    Лось погиб. Водитель «Порше» получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

    Фото: Петербургская полиция

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