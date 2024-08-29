«Порше» сбил лося на «Коле». Смотрите, как выглядит кабриолет, принявший на капот животное

Необычное и серьёзное ДТП произошло ночью 29 августа под Петербургом на автодороге «Кола». Необычное — из-за состава участников. На федеральной трассе столкнулись дорогой кабриолет и дикое животное.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о ДТП на 20-м километре «Колы» (Мурманское шоссе) поступила в полицию в первом часу ночи. Прибыв на место, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 51-летний водитель кабриолета «Порше Бокстер», ехавший из Петербурга, сбил лося, выскочившего на дорогу.
Лось погиб. Водитель «Порше» получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.