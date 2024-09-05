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    Грозят не только автомобилям. В Ленобласти лось остановил электричку

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    3 комментария

    ЧП с поездом произошло на перегоне между станциями Чаща и Чолово на юге Ленинградской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

    Фото: УТ МВД России по СЗФО
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    Информация о том, что электропоезд наехал на лося, поступила в дежурную часть линейного отдела на Витебском вокзале 4 сентября в 8 часов утра. Сотрудники транспортной полиции осмотрели место происшествия, опросили работников железной дороги. Выяснилось, что лось внезапно выбежал из леса на пути прямо перед поездом. Машинист дал гудок и применил экстренное торможение, но животное было слишком близко. Зверь погиб от ушибов. На график движения поездов ЧП не повлияло.

    «В настоящее время сотрудниками Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте информация по факту гибели дикого животного передана в комитет по охране животного мира», — отмечается в сообщении.

    Напомним, сейчас лоси особенно активны: у них брачный период — гон. За последние дни было как минимум два серьёзных ДТП с этими животными. 29 августа на автодороге «Кола» под Петербургом лося сбил «Порше», водитель серьёзно пострадал. 1 сентября на КАД Volkswagen Bora ударил лося так, что часть туши отлетела в попутный ВАЗ-2107. Погиб 51-летний пассажир «Фольксвагена», 49-летнего водителя госпитализировали. Лоси погибли. Всего в 2024 году в Петербурге произошло девять ДТП с дикими животными, и пять из них было с участием лосей.

    Фото: УТ МВД России по СЗФО

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    Комментарии 3

    Pampusha_spb05 Сен 2024 в 11:00
    Интересно, штраф машинисту прилетит? Сколько нынче за лося берут?
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