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Общество Видео из леса. Будущая невеста пока не понимает, почему за ней ходят сразу три лося

Видео из леса. Будущая невеста пока не понимает, почему за ней ходят сразу три лося

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3 комментария

Лосиха, за которой одновременно шли три жениха, попала в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова в пригороде Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти. Фотографии и видео он показывает 5 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».

«На поляне появилась молодая самка. Она без лосят, значит, скорее всего, это первая в её жизни брачная осень. За невестой уже наблюдают три кавалера. Ей, несомненно, повезло: будет, из кого выбирать», — отмечает Павел Глазков.

Самка, похоже, ещё не понимает, что происходит, почему вокруг собрались самцы. Пока они мирно следуют за лосихой, но уже скоро начнутся драки.

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Брачный период у лосей — гон — продлится в нашем регионе примерно до середины октября. Формально он уже начался, но пока из-за аномального тепла лоси не устраивают бои и не стонут.

«Но как только ночью температура понизится хотя бы до + 10 градусов, самцы заревут, и начнутся ожесточённые бои. В этом году это произойдёт очень ярко. Главное — не пропустить», — отмечает Павел Глазков.

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Лоси Гон животных Животные Природа Павел Глазков
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Комментарии
3
Эд Хэммет
5 сентября 2024, 10:08
У людей для таких отношений есть термин "ганг банг".
Панкихой
5 сентября 2024, 10:36
"А ты думала пока, что это только танцы, танцы ..."
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