Видео из леса. Будущая невеста пока не понимает, почему за ней ходят сразу три лося

Лосиха, за которой одновременно шли три жениха, попала в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова в пригороде Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти. Фотографии и видео он показывает 5 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».



«На поляне появилась молодая самка. Она без лосят, значит, скорее всего, это первая в её жизни брачная осень. За невестой уже наблюдают три кавалера. Ей, несомненно, повезло: будет, из кого выбирать», — отмечает Павел Глазков.



Самка, похоже, ещё не понимает, что происходит, почему вокруг собрались самцы. Пока они мирно следуют за лосихой, но уже скоро начнутся драки.



1 из 3 Источник: Каждой твари по паре | Павел Глазков

Брачный период у лосей — гон — продлится в нашем регионе примерно до середины октября. Формально он уже начался, но пока из-за аномального тепла лоси не устраивают бои и не стонут.



«Но как только ночью температура понизится хотя бы до + 10 градусов, самцы заревут, и начнутся ожесточённые бои. В этом году это произойдёт очень ярко. Главное — не пропустить», — отмечает Павел Глазков.

