В салоне после ДТП нашли печень. Лоси в Петербурге поймали собою пять машин

В лесах Петербурга и Ленобласти началась осенняя миграция лосей. Вместе с продолжающимся гоном это еще больше увеличивает риск встретить животных на дороге, предупреждают 3 сентября в городском комитете по природопользованию.
Всего в 2024 году в Петербурге произошло 9 ДТП с дикими животными, и пять из них было с участием лосей. Одно из самых серьёзных — 1 сентября на КАД. Volkswagen Bora сбил лося на 37-м км, и часть туши отлетела в попутный ВАЗ-2107. Погиб 51-летний пассажир «Фольксвагена», а 49-летнего водителя увезли в Елизаветинскую больницу. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 3 сентября. По словам очевидца, водитель «Фольксвагена» получил травму головы — «шатался с дырой в голове, пока реанимация не забрала». Водитель «Жигулей» ехал с девушкой. После ДТП он нашёл в машине печень лося.
Сейчас лоси особенно беспокойны: у них идёт гон и осенняя миграция.
«Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно — выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги», — отмечают в комитете.
Активность у лосей продлится до октября. Особенно высок риск встречи с ними на дороге поздним вечером, ночью и утром. В ведомстве напоминают, что годовалый лось — это мощное животное весом порядка 150–200 килограммов и высотой в холке до 1,5 метров. Столкновение с ним смертельно опасно. «Фонтанка» показывала, как выглядит после встречи с животным «Порше». Водитель в том ДТП получил тяжёлые травмы.
При встрече с лосем на дороге лучше остановиться или медленно покинуть место, призывают в комитете. Что делать, если ДТП все же произошло, читайте в материале «Фонтанки». А если вы заметили дикое животное в бедственном положении или оно угрожает безопасности людей, нужно сообщить о нем по телефону мобильной экологической дежурной службы: 417–59–36. Она работает круглосуточно. Также можно обратиться по телефону экстренных служб — 112.