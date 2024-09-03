    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, южн

    770мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90eur99.26

    В салоне после ДТП нашли печень. Лоси в Петербурге поймали собою пять машин

    4744
    14 комментариев

    В лесах Петербурга и Ленобласти началась осенняя миграция лосей. Вместе с продолжающимся гоном это еще больше увеличивает риск встретить животных на дороге, предупреждают 3 сентября в городском комитете по природопользованию.

    Всего в 2024 году в Петербурге произошло 9 ДТП с дикими животными, и пять из них было с участием лосей. Одно из самых серьёзных — 1 сентября на КАД. Volkswagen Bora сбил лося на 37-м км, и часть туши отлетела в попутный ВАЗ-2107. Погиб 51-летний пассажир «Фольксвагена», а 49-летнего водителя увезли в Елизаветинскую больницу. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 3 сентября. По словам очевидца, водитель «Фольксвагена» получил травму головы — «шатался с дырой в голове, пока реанимация не забрала». Водитель «Жигулей» ехал с девушкой. После ДТП он нашёл в машине печень лося.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас лоси особенно беспокойны: у них идёт гон и осенняя миграция.

    «Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно — выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги», — отмечают в комитете.

    Активность у лосей продлится до октября. Особенно высок риск встречи с ними на дороге поздним вечером, ночью и утром. В ведомстве напоминают, что годовалый лось — это мощное животное весом порядка 150–200 килограммов и высотой в холке до 1,5 метров. Столкновение с ним смертельно опасно. «Фонтанка» показывала, как выглядит после встречи с животным «Порше». Водитель в том ДТП получил тяжёлые травмы.

    При встрече с лосем на дороге лучше остановиться или медленно покинуть место, призывают в комитете. Что делать, если ДТП все же произошло, читайте в материале «Фонтанки». А если вы заметили дикое животное в бедственном положении или оно угрожает безопасности людей, нужно сообщить о нем по телефону мобильной экологической дежурной службы: 417–59–36. Она работает круглосуточно. Также можно обратиться по телефону экстренных служб — 112.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с лосемЛосиЖивотные
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close