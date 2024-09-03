В салоне после ДТП нашли печень. Лоси в Петербурге поймали собою пять машин

В лесах Петербурга и Ленобласти началась осенняя миграция лосей. Вместе с продолжающимся гоном это еще больше увеличивает риск встретить животных на дороге, предупреждают 3 сентября в городском комитете по природопользованию.



Всего в 2024 году в Петербурге произошло 9 ДТП с дикими животными, и пять из них было с участием лосей. Одно из самых серьёзных — 1 сентября на КАД. Volkswagen Bora сбил лося на 37-м км, и часть туши отлетела в попутный ВАЗ-2107. Погиб 51-летний пассажир «Фольксвагена», а 49-летнего водителя увезли в Елизаветинскую больницу. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 3 сентября. По словам очевидца, водитель «Фольксвагена» получил травму головы — «шатался с дырой в голове, пока реанимация не забрала». Водитель «Жигулей» ехал с девушкой. После ДТП он нашёл в машине печень лося.