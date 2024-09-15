Министр обороны поручил разобраться с гибелью военнослужащих «Эрнеста» и «Гудвина». Они успели оставить видеообращение

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Перед смертью бойцы успели записать видеообращение, где указали, по какой причине их отправили «в один конец» и почему называли «неудобными».

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 14 сентября, разобраться в ситуации предстоит начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и главе Генштаба ВС Валерию Герасимову при участии контрразведки ФСБ. Подчеркивается, что поручение поставлено на личный контроль главы ведомства.

«В кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин» 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Бойцы «Эрнест» и «Гудвин» служили в расчете беспилотников, передавая координаты потенциальных целей. По данным военкоров, «Эрнест» собрал команду из 29 профильных специалистов в составе пилотов БПЛА, инженеров, механиков, техников, сапёров и связистов. 10 сентября группу отправили на линию боестолкновения, а 13 сентября в ряде Telegram-каналов появилась информация о гибели бойцов и их последнее видеообращение. Утверждается, что причиной расформирования группы и принудительного перевода в штурмовой отряд могла стать критика работы и махинаций командования.

На видео «Эрнест» и «Гудвин» сообщают, что одним днем получили задачу уйти в пехотные порядки без объяснения причин.

«Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прямо поставлена задача — максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. <…> Я и «Гудвин» на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг», — сказал «Эрнест».

Человека, который принял решение о переводе, они называют «Злой». «Под крылом товарища «Злого» в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. <…> «Злой» ликвидировал лучший расчет БПЛА, который исправно поставлял информацию о найденных целях. <…> Дело в том, что всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба, и не уходила выше, чтобы цели украинской армии не были уничтожены», — указал «Гудвин», отметив, что у него и сослуживцев была возможность передавать полученные данные вышестоящему руководству.

В своем обращении бойцы также отметили работу волонтерской группы «КатяВаля», среди авторов которой супруга командира их полка.

«Отдельный комплимент каналу «КатяВаля», который нам поставил восстановленные мавики по цене новых», — сказал «Гудвин». По данным военкоров, по указанию комполка личный состав якобы мог обращаться за гуманитарной помощью исключительно к данному каналу.

Того же 13 числа канал опубликовал ответный пост: «Что доказывать то? Все, кто нас знает, а это огромное количество подразделений, в курсе, какие мавики мы выдаем и сколько». Отреагировали там и на гибель авторов видео, подчеркнув, что подразделение БПЛА в этом полку по штатному расписанию отсутствует.

«Погибшие от рук ВСУ 2 бойца, во-первых, не числились в штате полка операторами БЛА (нельзя расформировать то, чего нет). Они числились снайперами. И еще, полк не штурмует, а стоит в обороне. Приказы группам отдает не командир полка», — написали в канале.