    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-з

    768мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.58eur103.38

    Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников

    416
    1 комментарий

    Брянская область вечером 20 сентября подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, в настоящее время отражается «попытка очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области». Силы ПВО Минобороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

    Он сообщил, что уже были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Минобороны пока никак не прокомментировало атаку на Брянскую область. Точное количество БПЛА, задействованных в атаке, и их цели не называются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    Брянская областьАтака беспилотникаБПЛАДроныАлександр Богомаз
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close