Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников

Брянская область вечером 20 сентября подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в настоящее время отражается «попытка очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области». Силы ПВО Минобороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Он сообщил, что уже были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны пока никак не прокомментировало атаку на Брянскую область. Точное количество БПЛА, задействованных в атаке, и их цели не называются.